EconomíaNoticias económicas

Comienza el pago de sueldos para los empleados estatales en Tucumán: cronograma completo

Según se informó, el depósito se realizará en dos etapas: primero se abonará la parte proporcional del salario y, posteriormente, se completará con el pago complementario.

Comienza el pago de sueldos para los empleados estatales en Tucumán: cronograma completo
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • La Tesorería General de Tucumán confirmó el cronograma de pago de haberes de junio para empleados estatales, que se abonará en dos etapas entre el 30 de julio y el 8 de agosto.
  • El pago se dividirá en dos instancias: un anticipo del 20% comenzando el 30 de julio con Salud y otros entes, y el 80% restante complementario del 5 al 8 de agosto.
  • Este esquema escalonado busca garantizar el cobro progresivo para miles de trabajadores públicos provinciales, priorizando sectores clave como Salud y Seguridad.
Resumen generado con IA

La Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, dio a conocer el cronograma de pago correspondiente a los haberes de junio para los empleados estatales tucumanos.

Según se informó, el depósito se realizará en dos etapas: primero se abonará la parte proporcional del salario y, posteriormente, se completará con el pago complementario.

Los primeros trabajadores en tener disponibles sus haberes en los cajeros automáticos serán los pertenecientes a áreas como Salud, Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Ipla y Ersept, entre otros sectores de la administración pública provincial.

Parte proporcional (20%)

Jueves 30 de julio

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (Ersept)

Viernes 31 de julio

- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

- Poder Legislativo

Sábado 1 de agosto

- Comunas Rurales

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa

Parte complementaria (80%)

Miércoles 5 de agosto

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (Ersept)

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

Jueves 6 de agosto

- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)

- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transf. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)

Viernes 7 de agosto

- Comunas Rurales

- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transf. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26)

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Jubilados Fuera de Convenio

- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas

- Poder Legislativo

Sábado 8 de agosto

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Municipios del Interior

- Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuántos monotributistas se necesitan para financiar una jubilación

Cuántos monotributistas se necesitan para financiar una jubilación

Se confirmó el cronograma de pago para empleados estatales en Tucumán

Se confirmó el cronograma de pago para empleados estatales en Tucumán

Lo más popular
Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate
1

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
2

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores
3

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?
4

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra
5

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra

Ranking notas premium
Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
1

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
2

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán
3

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
4

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho
5

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

Más Noticias
Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Martín Viola sobre la diputada Soledad Molinuevo: “le falta formación”

Martín Viola sobre la diputada Soledad Molinuevo: “le falta formación”

Arriazu, sobre la transformación estructural de la economía: “Se van a generar bolsones de desempleo”

Arriazu, sobre la transformación estructural de la economía: “Se van a generar bolsones de desempleo”

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra

Comentarios