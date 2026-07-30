Por qué hay tantos gatos en Grecia: la razón detrás de la búsqueda de voluntarios para cuidarlos

¿Por qué hay tantos gatos en Grecia?

Grecia no siempre tuvo la población gatuna que hoy ostenta. Estos animales fueron introducidos desde Egipto y, en un principio, fueron aprovechados para cuidar las cosechas. Ante la presencia de una abultada plaga de roedores, los gatos aparecieron como la solución ideal por sus dotes de caza. Las ratas y ratones representaban un peligro no solo para la producción de alimentos en la agricultura, sino también para su almacenamiento y para la salud de las personas.