Por qué hay tantos gatos en Grecia: la razón detrás de la búsqueda de voluntarios para cuidarlos

Resumen para apurados
- La ONG Syros Cats convoca voluntarios para septiembre en la isla de Syros, Grecia, para cuidar a miles de gatos callejeros debido a la sobrepoblación felina.
- Históricamente introducidos desde Egipto para combatir plagas de roedores, la falta de esterilización estatal y el turismo derivaron en tres millones de gatos en el país.
- El trabajo voluntario busca reducir la sobrepoblación mediante esterilización y atención veterinaria, mitigando el sufrimiento animal en las islas griegas.
Una organización protectora de animales de Grecia acaba de lanzar la noticia sobre una convocatoria que iniciará en septiembre. Syros Cats es una organización benéfica registrada en el Reino Unido que opera en la isla griega de Syros. Se encuentra en la búsqueda de voluntarios solo para cuidar gatos, por una razón específica: las calles de Grecia y, en especial, de esta isla, están plagadas de felinos.
La permanencia de los gatos en casi cualquier parte de Grecia puede explicarse desde diferentes acontecimientos. Pero, en definitiva, se explica por una única causa: el buen trato que los griegos les dan a estos animales. La fundación detrás de la convocatoria es ejemplo de ello, ya que cuenta con un programa de voluntarios, un programa de donaciones y apadrinamiento de gatos y uno de adopción.
Gatos callejeros: una problemática atendida por voluntarios
Se estima que en Grecia hay un gato por cada 3,5 personas: un total aproximado de tres millones de felinos casi domésticos. En Syros, una isla del mar Egeo, el último censo arrojó una población de 25.000 habitantes y una estimación de 3.000 gatos callejeros. Según la fundación protectora, viven en terrenos baldíos, en contenedores de basura y en espacios abandonados.
La falta de un programa de control de población animal, sumada a ambientes climáticos favorecedores para su desarrollo y crecimiento, y el alto movimiento turístico que genera desperdicios y alimenta a los gatos constituyen las bases de permanencia de estos animales en cualquier espacio.
¿Por qué hay tantos gatos en Grecia?
Grecia no siempre tuvo la población gatuna que hoy ostenta. Estos animales fueron introducidos desde Egipto y, en un principio, fueron aprovechados para cuidar las cosechas. Ante la presencia de una abultada plaga de roedores, los gatos aparecieron como la solución ideal por sus dotes de caza. Las ratas y ratones representaban un peligro no solo para la producción de alimentos en la agricultura, sino también para su almacenamiento y para la salud de las personas.
Fue así como los gatos empezaron a ser apreciados por los griegos, a quienes salvaban de las plagas de ratones y de perder todo el alimento. Con el tiempo, se convirtieron en animales de compañía profundamente queridos en Grecia.
Pero la problemática se extiende, según indica la organización. Al no existir una red de seguridad para los animales, la única ayuda que reciben proviene de sus protectores preocupados. En Syros se organizan programas de alimentación, recaudación de fondos para comida y atención veterinaria y apoyo a los programas de esterilización para reducir el sufrimiento de los gatos que mueren heridos, deshidratados o de inanición.