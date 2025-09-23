Qué países reconocen al Estado de Palestina y qué significa este paso

En el último año avanzó significativamente el reconocimiento internacional de Palestina como Estado. Según un recuento de AFP, en total, 151 de los 193 países que integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respaldan a la nación de Medio Oriente. De este grupo, al menos diez se sumaron en septiembre de 2025, incluidos cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El número total representa el 80% de la comunidad internacional. Pero, ¿quiénes son y qué significa su apoyo? ¿Y qué posición tiene la Argentina?
Los países que se sumaron
El 22 de septiembre de 2025, durante la 80° sesión de la Asamblea General de la ONU, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco y Andorra reconocieron a Palestina. Un día antes, el 21, habían dado el mismo paso el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. También lo hizo México el 20 de marzo. Se trata de un respaldo relevante para el reclamo de los palestinos a existir en un territorio en conflicto con Israel. Es apenas un gesto que, por lo pronto, no sirve para incluir plenamente a Palestina en la ONU (en la actualidad es observador sin derecho a voto) puesto que ello requiere la aprobación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos, aliado incondicional de Israel, ejerce poder de veto.
Rusia, la mayoría de los países árabes, África, América Latina y gran parte de Asia, incluidos India y China, también forman parte del grupo que reconoce al Estado palestino. Argelia fue el primer país en hacerlo en 1988, tras la autoproclamación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
Los países que lo rechazan
Ante esta oleada de reconocimientos, tanto el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresaron su oposición. Netanyahu calificó el reconocimiento como "absurdo" y un "gran premio al terrorismo", y afirmó que "no sucederá" un Estado palestino al oeste del río Jordán. Por su parte, Trump acusó a los países que reconocen a Palestina de practicar "política de gestos" y de "recompensar a Hamás", con el argumento que tal reconocimiento no contribuye a la resolución del conflicto ni a la liberación de los rehenes israelíes
Son 42 países los que se mantienen firmes en el rechazo. Entre ellos se encuentran los Estados Unidos, Japón, Alemania e Israel y la Argentina, cuyo Gobierno al mando de Javier Milei reafirmó su apoyo a Israel. Milei impulsó la reubicación de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén; lanzó iniciativas de cooperación bilateral con Israel, y condenó públicamente las acciones de Irán y los ataques contra Israel. Así consolidó una política exterior alineada con Netanyahu y contraria a la llamada "solución de los dos estados", que procura la coexistencia pacífica de israelíes y palestinos.
Qué es reconocer un Estado
El reconocimiento de un Estado, aunque simbólico en muchos aspectos, tiene relevancia política, diplomática, territorial y hasta religiosa. Según expertos en derecho internacional, no crea un Estado por sí mismo, pero coloca a Palestina e Israel en un plano de igualdad frente al derecho internacional. En esta coyuntura de crisis en la Franja de Gaza y de tensiones sin precedentes, donde varios jefes de Estado prominentes, entre ellos el brasileño Lula Da Silva, acusan a Israel de perpetrar un genocidio, la decisión de reconocer a Palestina procura poner un límite a la devastación y ejercer presión para la búsqueda de un acuerdo de paz.
Mientras el mundo avanza hacia un mayor reconocimiento de Palestina, la Argentina se mantiene al margen del movimiento. Esto refleja un contraste con la tendencia global y genera un debate interno sobre la posición del país frente a uno de los conflictos más complejos de la historia de la humanidad.