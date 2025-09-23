Qué países reconocen al Estado de Palestina y qué significa este paso

Los países que se sumaron

El 22 de septiembre de 2025, durante la 80° sesión de la Asamblea General de la ONU, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco y Andorra reconocieron a Palestina. Un día antes, el 21, habían dado el mismo paso el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. También lo hizo México el 20 de marzo. Se trata de un respaldo relevante para el reclamo de los palestinos a existir en un territorio en conflicto con Israel. Es apenas un gesto que, por lo pronto, no sirve para incluir plenamente a Palestina en la ONU (en la actualidad es observador sin derecho a voto) puesto que ello requiere la aprobación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos, aliado incondicional de Israel, ejerce poder de veto.