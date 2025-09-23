Secciones
Mundo

Qué países reconocen al Estado de Palestina y qué significa este paso

Durante septiembre hubo al menos 10 reconocimientos de naciones occidentales de peso, que se suman a otros 141 previos. ¿Qué posición tiene la Argentina?

PALESTINA COMO NACIÓN. En un giro histórico de la diplomacia internacional, varios países anunciaron en 2025 su reconocimiento formal del Estado de Palestina. / AFP PALESTINA COMO NACIÓN. En un giro histórico de la diplomacia internacional, varios países anunciaron en 2025 su reconocimiento formal del Estado de Palestina. / AFP
Hace 1 Hs

En el último año avanzó significativamente el reconocimiento internacional de Palestina como Estado. Según un recuento de AFP, en total, 151 de los 193 países que integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respaldan a la nación de Medio Oriente. De este grupo, al menos diez se sumaron en septiembre de 2025, incluidos cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El número total representa el 80% de la comunidad internacional. Pero, ¿quiénes son y qué significa su apoyo? ¿Y qué posición tiene la Argentina?

Los países que se sumaron

El 22 de septiembre de 2025, durante la 80° sesión de la Asamblea General de la ONU, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco y Andorra reconocieron a Palestina. Un día antes, el 21, habían dado el mismo paso el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. También lo hizo México el 20 de marzo. Se trata de un respaldo relevante para el reclamo de los palestinos a existir en un territorio en conflicto con Israel. Es apenas un gesto que, por lo pronto, no sirve para incluir plenamente a Palestina en la ONU (en la actualidad es observador sin derecho a voto) puesto que ello requiere la aprobación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos, aliado incondicional de Israel, ejerce poder de veto.

Rusia, la mayoría de los países árabes, África, América Latina y gran parte de Asia, incluidos India y China, también forman parte del grupo que reconoce al Estado palestino. Argelia fue el primer país en hacerlo en 1988, tras la autoproclamación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

LOS ÚLTIMOS QUE SE INCLINARON POR PALESTINA. Entre ellos se encuentran Francia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Andorra, Bélgica, Reino Unido, Australia, Canadá, Portugal y México. / ALJAZEERA LOS ÚLTIMOS QUE SE INCLINARON POR PALESTINA. Entre ellos se encuentran Francia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Andorra, Bélgica, Reino Unido, Australia, Canadá, Portugal y México. / ALJAZEERA

Los países que lo rechazan

Ante esta oleada de reconocimientos, tanto el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresaron su oposición. Netanyahu calificó el reconocimiento como "absurdo" y un "gran premio al terrorismo", y afirmó que "no sucederá" un Estado palestino al oeste del río Jordán. Por su parte, Trump acusó a los países que reconocen a Palestina de practicar "política de gestos" y de "recompensar a Hamás", con el argumento que tal reconocimiento no contribuye a la resolución del conflicto ni a la liberación de los rehenes israelíes

Son 42 países los que se mantienen firmes en el rechazo. Entre ellos se encuentran los Estados Unidos, Japón, Alemania e Israel y la Argentina, cuyo Gobierno al mando de Javier Milei reafirmó su apoyo a Israel. Milei impulsó la reubicación de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén; lanzó iniciativas de cooperación bilateral con Israel, y condenó públicamente las acciones de Irán y los ataques contra Israel. Así consolidó una política exterior alineada con Netanyahu y contraria a la llamada "solución de los dos estados", que procura la coexistencia pacífica de israelíes y palestinos.

Qué es reconocer un Estado

El reconocimiento de un Estado, aunque simbólico en muchos aspectos, tiene relevancia política, diplomática, territorial y hasta religiosa. Según expertos en derecho internacional, no crea un Estado por sí mismo, pero coloca a Palestina e Israel en un plano de igualdad frente al derecho internacional. En esta coyuntura de crisis en la Franja de Gaza y de tensiones sin precedentes, donde varios jefes de Estado prominentes, entre ellos el brasileño Lula Da Silva, acusan a Israel de perpetrar un genocidio, la decisión de reconocer a Palestina procura poner un límite a la devastación y ejercer presión para la búsqueda de un acuerdo de paz.

Mientras el mundo avanza hacia un mayor reconocimiento de Palestina, la Argentina se mantiene al margen del movimiento. Esto refleja un contraste con la tendencia global y genera un debate interno sobre la posición del país frente a uno de los conflictos más complejos de la historia de la humanidad.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Organización de las Naciones UnidasIsraelPalestinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo será la primavera 2025 en Chile: menos lluvia y más calor en algunas regiones

Cómo será la primavera 2025 en Chile: menos lluvia y más calor en algunas regiones

Anses: cómo consultar tus aportes jubilatorios de manera rápida y sencilla

Anses: cómo consultar tus aportes jubilatorios de manera rápida y sencilla

Un sondeo de Pew ubica a la Argentina entre los países donde más se ansía un cambio político

Un sondeo de Pew ubica a la Argentina entre los países donde más se ansía un cambio político

Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia
3

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Suenan las alarmas por los barrabravas
4

Suenan las alarmas por los barrabravas

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
5

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación
6

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Más Noticias
Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Trigemelas en Salta: un nacimiento extraordinario que ocurre una vez en un millón

Trigemelas en Salta: un nacimiento extraordinario que ocurre una vez en un millón

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

El conmovedor gesto de Messi hacia Dembelé tras consagrarse ganador del Balón de Oro

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios