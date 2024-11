La actriz porno Mia Khalifa rompió el silencio sobre los rumores de romance con Julián Álvarez

Los periódicos The Sun de Inglaterra, A Bola de Portugal, Il Messaggero de Italia e incluso el portal de España Ok Diario sorprendieron al difundir las versiones que marcaban que el delantero de 24 años mantiene una relación con Mia Khalifa, ex actriz de cine para adultos. La hipótesis fue creciendo en las redes con el paso de las horas, a pesar de que Julián continúa en pareja con María Emilia Ferrero, con quien convive.