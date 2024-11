Julián Álvarez respondió a los rumores de romance con la actriz porno Mia Khalifa, con una particular foto

La información lanzada desde Europa no tardó en llegar a la propia Khalifa, de 31 años, quien negó enfáticamente las afirmaciones: “Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre”. La referencia hace hincapié al atentado sufrido por Estados Unidos en las Torres Gemelas ese día de 2001. Julián tenía menos de dos años en esa fecha.