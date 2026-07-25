Aseguran que La Joaqui y Luck Ra se separaron: los motivos de la ruptura y el gesto que llamó la atención

Resumen para apurados
- En el programa LAM revelaron recientemente que los cantantes La Joaqui y Luck Ra se separaron en Argentina debido a que él busca un estilo de vida diferente.
- La pareja ya superó una crisis hace seis meses. La distanciación se evidenció cuando ella dejó de ir a las juntadas de él y tras evasivas del cantante en un streaming.
- Ambos decidieron mantener un bajo perfil mediático mientras atraviesan el momento, a la espera de consolidar la postura previa a la confirmación oficial del fin del noviazgo.
La relación entre La Joaqui y Luck Ra volvió a quedar en el centro de la escena. En las últimas horas, en LAM (América) aseguraron que la pareja estaría atravesando una nueva separación y dieron a conocer los supuestos motivos que habrían desencadenado la crisis.
Según revelaron en el ciclo televisivo, la decisión de tomar distancia habría partido del cantante cordobés. "Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender", señalaron durante el programa, al tiempo que sostuvieron que la intérprete tendría intenciones de recomponer la relación.
Uno de los datos que más llamó la atención tiene que ver con un cambio en la rutina que ambos compartían. De acuerdo con lo informado en LAM, Luck Ra continuó reuniéndose con su grupo de amigos vinculados al mundo del trap, encuentros de los que La Joaqui habría dejado de participar.
"Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció", explicaron.
Además, desde el programa recordaron que esta no sería la primera crisis de la pareja. "Ponele que hace seis meses tuvieron una crisis también. Lograron reflotar, salir adelante. Pero bueno, hay un montón de cosas en el medio", afirmaron.
En ese contexto, también indicaron que ambos habrían decidido mantener un bajo perfil mientras atraviesan este momento. "Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando quieran anunciar este tema", agregaron.
El gesto de Luck Ra en un streaming que despertó sospechas
Otro de los episodios que alimentó las versiones de separación ocurrió durante un reciente streaming que Luck Ra realizó desde España. Según contaron en LAM, el cantante evitó responder las consultas de sus seguidores sobre la supuesta crisis sentimental.
"Todo el chat le preguntaba por esta crisis. Eran todos los mensajes sobre ese tema y él no respondía nada", remarcaron.
En contraste, sostuvieron que La Joaqui sí habría dejado algunas señales durante el programa que comparte con Flor Jazmín Peña. "Ella, nobleza obliga, lo nombró en su último programa del sábado pasado... Como que habló de él, pero dio pistas", comentaron.
La reacción de Luck Ra que volvió a generar repercusiones
Pepe Ochoa también hizo referencia a una situación puntual ocurrida durante ese streaming en España. Mientras interactuaba con los usuarios, una persona escribió: "Yo nunca, nunca estuve con una cantante". Quien leyó el mensaje intentó retractarse y pidió disculpas, pero Luck Ra respondió entre risas: "No pasa nada, está bien".
Instantes después, otro usuario comentó: "Normal es la ex". Ante esa frase, el cantante se limitó a responder: "Total, de acuerdo".