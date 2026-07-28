Lorenzo Ferro inaugura el festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo: qué películas participan

Largos argentinos: entre documentales, dramas y comedias

La categoría de Largometraje Argentino es la que otorga el monto mayor en premio y convoca a una diversidad amplia de propuestas. “Escritor” es un thriller político de Paula de Luque con Diego Cremonesi, Vera Spinetta y Carla Pandolfi que sigue a Rodolfo Walsh en 1956, en la investigación que dio origen a “Operación Masacre”. Cecilia King debutó con “Hijo mayor”, sobre una joven coreana-argentina que bucea en la búsqueda de identidad y en su padre Antonio, quien llegó al país 18 años antes con los sueños de un joven inmigrante. Actúan Kim Chang Sung, Suh Sang Bin, Anita B Queen y Yon Chul Jung. “Gombrowicz o la inmadurez” es un documental de Nicolás Valentini, quien irrumpe en la fiesta del Congreso Internacional de Witold Gombrowicz, donde se conmemora al escritor polaco que vivió en la Argentina y mantiene entrevistas interrumpidas cargadas de humor, con Rita Gombrowicz, Veera Väisto, Horacio González y Noe Jitrik. “Gente de la ruta” es el drama de Lucas Koziarski sobre una mujer que huye con sus hijos de su marido y se refugia en Oberá, donde encuentra otra realidad temible, con Cynthia Benítez, Marcia Kinjuk y Zulema Heidel en el elenco. “The Souffleur” tiene a Willem Dafoe y Lilly Lindner, dirigidos por Gastón Solnicki, en el intento de salvataje de un icónico hotel en Viena.