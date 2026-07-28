Lorenzo Ferro inaugura el festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo: qué películas participan

El Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo apunta a ir más allá de la mera competencia entre producciones audiovisuales argentinas y latinoamericanas para transformarse, todos los años, en un espacio que promueva el debate, la capacitación, las visitas especiales, los ciclos y los homenajes. De hecho, el nombre de la fiesta tributa al recordado cineasta tucumano, cofundador de Cine Liberación junto a Fernando Pino Solanas y Octavio Getino y autor de filmes recordados como “El camino hacia la muerte del viejo Reales” y “El rigor del destino”.
Este año, la edición que comenzará hoy durará seis jornadas con una grilla que se espera sea convocante en distintos espacios de la Capital, Aguilares, Monteros, El Mollar y Yerba Buena. Esa voluntad de programar actividades en el interior ya se manifestó en el lanzamiento del evento, realizado el sábado en San Pedro de Colalao, con la presencia de Lucrecia Martel y la proyección de su documental “Nuestra tierra”. Organizado por la Dirección de Medios Audiovisuales del Ente Cultural de la Provincia (área que conduce Adriana Chaya), habrá propuestas tanto gratuitas y como con entrada paga.
Todo comenzará hoy a las 18, con el acto inaugural en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), con la proyección -fuera de competencia- de “El tren fluvial”, de Lucas Vignale y Lorenzo Ferro, el protagonista de “El ángel” y “Simón de la montaña”, quien estará presente. Su drama aborda la transición a la adultez, centrada en la historia de un niño de nueve años que vive en un pueblo rural argentino donde estudia malambo bajo la mirada de su padre, pero su principal deseo es escapar en tren hacia el Buenos Aires de sus sueños, Cuando logra huir de su casa, se encuentra con situaciones que influyen en su perspectiva de la vida. Está protagonizada por Milo Barría, Rita Pauls, Mariano Barría, Fabián Casas y Lucrecia Pazos.
Para esta edición se inscribieron 581 realizaciones, lo que “volvió a demostrar el enorme interés que despierta nuestro festival en la comunidad audiovisual”, se consideró institucionalmente. “Durante los últimos meses, el equipo de programación llevó adelante una intensa y minuciosa tarea de visionado, análisis y selección de cada una de las obras presentadas. Como resultado de esta labor, fueron elegidas las producciones que integrarán las disputas oficiales: cinco largometrajes para la Competencia Argentina, cinco largometrajes para la Competencia Latinoamericana, 23 cortometrajes argentinos y 15 videoclips tucumanos”, se precisó.
La cifra total se despliega en 131 largos de todo el continente (incluyendo el país), que compiten por un reconocimiento de $800.000; 85 largos (tienen el premio mayor de $1 millón) y 320 cortos argentinos ($500.000) y 45 videoclips ($400.000) de artistas de la provincia. El jurado común en el caso de los filmes más extensos está integrado por Daniela Seggiaro (Salta) y José Manuel Villafañe y Mariana Bomba (ambos de Tucumán); mientras que las producciones breves serán evaluadas por Carolina Peralta (Mendoza), Noelia Carrizo D’Alessandro (Salta) y Martin Falci (Tucumán); y las realizaciones musicales, por Lautaro Espósito (Buenos Aires), Emilio Grosso (Jujuy) y Solana Carlevaris (Tucumán). En el Concurso WIP NOA (al mejor sonido), el jurado estará integrado por Gabriel Lahaye, Gustavo Pomernec, Adrián Rodríguez y Lucía Tebaldi.
Entre los reconocimiento no oficiales, entregarán distinciones la Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales (al mejor sonido entre los largos nacionales); al Proyecto de Cine Independiente; de la Fundación SAGAI al protagonista masculino y femenino; de Argentores a mejor guión; de Tucumán Audiovisual al corto tucumano.
Actividades especiales
Dentro de la agenda de las actividades no competitivas, mañana desde las 14, en la sede de la Facultad de Artes de Aguilares, habrá un taller intensivo de realización y montaje móvil a cargo de Salvador Roldán; mientras que a las 16, en la Escuela Universitaria de Cine, Video y TV de Yerba Buena, Falci dictará la capacitación gratuita “Cómo hacer tu carpeta de proyecto y no morir en el intento”. A su vez, el jueves Juan Taratuto abordará “La comedia y todo lo demás”, en CiTá Abasto de Cultura.
Entre otras propuestas con acceso libre, en la cartelera figuran funciones de cine distendido para personas con TEA en el Rosita Ávila; la “Muestra Orgullosa” en Santos Discépolo (La Rioja 219), con proyecciones de cortos locales; el ciclo “Cine del NOA” en la sala Orestes Caviglia; y el apartado “Latinoamérica es indígena”, con películas de Seggiaro.
Además, en el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda tendrá lugar la intervención artística “Cuerpos Floridos”, un espectáculo multimedia de danza y audiovisuales por los 50 años del golpe militar; mientras que en el Museo Casa de la Ciudad se trabajará en la preservación y puesta en valor de películas familiares en formatos 8 mm, Super 8 y 16 mm en “Recordar y re-imaginar”.
Puja latinoamericana: presencia tucumana con “Muña muña”
En la Competencia Latinoamericana de largometrajes, hay participación local. “Muña muña” es la película dirigida por Paula Morel Kristof y protagonizada por Liliana Juárez, Sergio Prina, Vincent Joel Degelcke y Sophie Tirouflet, sobre una enfermera mayor que, luego de que su hijo se va de su casa, inicia una relación amorosa con un turista francés. La grilla la completan la peruana “Uyariy”, de Javier Corcuera, documental que aborda la Masacre de Juliaca del 9 de enero de 2023, dentro del estallido social contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte; la uruguaya “Perros”, de Gerardo Minutti, comedia negra acerca de dos familias de diferentes clases sociales, enfrentadas cuando desaparece una mascota, con Néstor Guzzini, Marcelo Subiotto, María Elena Pérez y Noelia Campo; la mexicana “Teléfono público”, de Mois Roditi Haydenblit, sobre el colapso de la telefonía celular por un sismo, lo que obliga a recurrir a los teléfonos públicos callejeros para comunicarse con sus seres queridos, con Florencia Ríos, Josué Okamoto e Iván Carbajal; y la puertorriqueña “Extranjera”, de Michelle Malley Campos, actuada por Aris Mejías, Patricia Reyes Spíndola y Daniel Lugo, sobre una joven que huye a Taiwán para escapar de un escándalo familiar.
Largos argentinos: entre documentales, dramas y comedias
La categoría de Largometraje Argentino es la que otorga el monto mayor en premio y convoca a una diversidad amplia de propuestas. “Escritor” es un thriller político de Paula de Luque con Diego Cremonesi, Vera Spinetta y Carla Pandolfi que sigue a Rodolfo Walsh en 1956, en la investigación que dio origen a “Operación Masacre”. Cecilia King debutó con “Hijo mayor”, sobre una joven coreana-argentina que bucea en la búsqueda de identidad y en su padre Antonio, quien llegó al país 18 años antes con los sueños de un joven inmigrante. Actúan Kim Chang Sung, Suh Sang Bin, Anita B Queen y Yon Chul Jung. “Gombrowicz o la inmadurez” es un documental de Nicolás Valentini, quien irrumpe en la fiesta del Congreso Internacional de Witold Gombrowicz, donde se conmemora al escritor polaco que vivió en la Argentina y mantiene entrevistas interrumpidas cargadas de humor, con Rita Gombrowicz, Veera Väisto, Horacio González y Noe Jitrik. “Gente de la ruta” es el drama de Lucas Koziarski sobre una mujer que huye con sus hijos de su marido y se refugia en Oberá, donde encuentra otra realidad temible, con Cynthia Benítez, Marcia Kinjuk y Zulema Heidel en el elenco. “The Souffleur” tiene a Willem Dafoe y Lilly Lindner, dirigidos por Gastón Solnicki, en el intento de salvataje de un icónico hotel en Viena.
Videos tucumanos: producciones musicales
La vinculación entre la música y el audiovisual se ganó una categoría propia y autónoma en el Festival Tucumán Cine, reservada a las producciones tucumanas. En la grilla de los videoclips aparecen ritmos urbanos, canción de autor, folclore, rock y pop. En esta edición competirán por el premio: “La velocidad”, un tema de Chino Vega dirigido por Ivo Melián y Emanuel Campos Gallucci; “Aro, aro, aro”, de Maze 2k, por Marcos Zeitune; “Respuestas de amor”, de Karlos por Nelson Urdaneta; “Hilacha”, de Aneurixma por Saulo Bernabé Figueroa; “Encierro”, del grupo Golpe a Golpe por Leopoldo Núñez; “Na más”, de Ril Fella y Masta Clark, por Nicolás Nougués; “Despeinada y feliz”, de Carlos Andujar y Maze 2K, por Alejandra Lobo Stegmayer; “Melodías de la inspiración”, de Valentina Moreno, por Nash Corbalán; “Los de barrio”, de Jorgito Barrionuevo, por Franco Rivadeo; “Elegir”, de Josuel, por Martín Chebaia; “Fotogramas”, de Joaquín Silva, por Víctor Montero; y “Mineral”, de Chakana, por Gastón Bejas. Además, Lissel Pláate participará en la sección con dos producciones: “Invierno rojo”, dirigida por Ignacio Juárez, y “Feliz no cumpleaños”, que fue realizada por la propia cantante.
Cortos argentinos: historias en pocos minutos
Entre menos de dos minutos y más de 17 discurren las 23 historias que se cuentan en la Competencia de Cortometrajes Argentinos, en un listado que recorre el documental y la ficción, con producciones animadas entre sus postulantes al premio. Tucumán está presente con seis títulos: “Shulka”, de Raquel María Soaje y María Cecilia Casanova (foto); “Está en gris”, de Isaías Salvatierra; “Inquietud”, de Juan Manuel Roggia; “Che kane’o”, de Iara María Saracho Yanicelli y Fabricio Soria; “Bagazo”, de Leandro Tarabra; y “Érase una vez en el Noroeste”, de Lucas Victoria. Desde Córdoba viene “Desobediencia de vida”, documental de Nerina Corte; mientras que San Juan aporta “Volver a verte”, dirigido por Román Ruberti Godoy y Catamarca, “Watukuy”, de Agustín María Lagos. De Buenos Aires llegan “Los buenos tiempos”, de Azul Lombardía; “La próxima vez”, de Julián Lona; “Cable”, de Malena Aranda; “¿¿Libre albedrío??”, de Santiago Blomberg; “Camelia”, de Anabel Caso y “Plaza Torcaza”, de Camila Herrera Miguens. “Piscina”, de Abril Pereda, “Cuntri”, de Andrés Gil, y “Vida de perros”, de Emiliano Gianella López, llegarán desde Capital Federal y “¡¡Florecerán!!”, de Santiago Blomberg, desde Santa Fe. “Misiones, 1756” fue rodada por Leonel Benítez. “Tragaperras” es del salteño José Issa; y “No prendas la luz”, de los mendocinos Carina Vanessa Rodríguez y Nahuel Galo Ulloa. “Amiga, yo te escucho”, es de la rionegrina Ángeles Carrasco.
El lema es “Identidad que se proyecta”: La directora de Medios Audiovisuales del Ente Cultural, Adriana Chaya, explica el objetivo del evento
Adriana Chaya tiene la responsabilidad de organizar el Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo, que comienza hoy y finalizará institucionalmente el domingo. En diálogo con LA GACETA destaca que “cada año es diferente, y en base a eso se van desarrollando los contenidos: en esta oportunidad, el eje se refleja en el lema ‘Identidad que se proyecta’, porque estamos convencidos de que el cine es una herramienta cultural importantísima para mostrar lo que somos y poner en valor nuestra identidad y nuestra cultura”.
“Esa idea la llevamos a cada una de las muestras, de las competencias y de las actividades, para visibilizar nuestras raíces”, agrega.
La funcionaria destacó la importancia de llevar el festival a toda la provincia, como se expresó en su lanzamiento el sábado en San Pedro de Colalao, con la presencia de las comunidades originarias de la zona en la proyección de “Nuestra tierra”, de Lucrecia Martel, con la presencia de la premiada directora.
“La idea es cumplir el rol de descentralizar la cultura, federalizar el cine y democratizar las pantallas para que todos tengan acceso a este evento cultural. Sostenerlo desde hace 21 ediciones ininterrumpidas no es menor en un panorama que no es el más ameno para la cinematografía nacional. Seguimos entendiendo la importancia de la producción audiovisual, no solo desde lo artístico sino también con todo su valor agregado a nivel económico. Tucumán tiene ya un sector súper consolidado, un festival que acompaña y un Ente Cultural que acompaña”, afirma.
Chaya destacó que “el equipo de la Dirección de Medios Audiovisuales ha pensando en la amplitud de público, para lo cual se decidió salir un poco del estereotipo de lo que es un festival de cine”. “Si bien sabemos que el lugar es la sala donde se genera comunión y encuentro, también llevamos el cine a la vía pública y a otros espacios para que la gente pueda apropiarse de las historias que se cuentan”, explica. En ese marco, destaca la articulación con el Ministerio de Educación de la Provincia, las funciones de cine distendido, las actividades para toda la familia y la vinculación con la música, “que es algo que venimos ya explorando en otras ediciones con la idea de reafirmar el compromiso con todo el público artístico”. “Y más allá de nuestras competencias, vamos a tener también una muestra orgullosa con proyecciones de temática LGBT en Santos Discépolo para sentirnos orgullosos de lo que somos como sociedad”, concluye.