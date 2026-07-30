Tres años de prisión para un encubridor en el caso Érika

Juicio abreviado

Ayer, el MPF, la familia de la víctima, el querellante Carlos Garmendia, Navarro Flores y su defensor Patricio Char arribaron a un acuerdo. Según la hipótesis de la Fiscalía, luego de que Sosa asesinó a Érika, llamó por teléfono al acusado a las 07.15 y este se presentó en el domicilio a bordo de su motocicleta. Allí permaneció alrededor de 20 minutos manteniendo comunicaciones telefónicas con “El Militar” durante el resto del día, hasta que a las 22.00 aproximadamente Navarro regresó al domicilio de calle Santo Domingo en su vehículo Toyota Hiace, donde se reunió con Sosa y Gordillo hasta las 23.48 horas, retirándose con dos bolsas entregadas por Sosa de las cuales se deshizo. “Así, Navarro colaboró en el ocultamiento del cuerpo de Álvarez y sus rastros, prendas de vestir y todo otro rastro relativo al hecho, ayudando de esta manera a Sosa a eludir la investigación y sustraerse de la acción de la Justicia”.