Seguridad

Violento ataque en el penal de Villa Urquiza: un interno fue apuñalado y permanece internado en estado reservado

La víctima, de 22 años, recibió dos heridas con un arma de fabricación casera y debió ser operada de urgencia en el Hospital Centro de Salud.

ATAQUE EN VILLA URQUIZA. Un interno de 22 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma punzocortante de fabricación casera por otro recluso en la Unidad N° 5.
ATAQUE EN VILLA URQUIZA. Un interno de 22 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma punzocortante de fabricación casera por otro recluso en la Unidad N° 5.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este miércoles, Damián Torres (22) fue apuñalado por otro recluso en el penal de Villa Urquiza (Tucumán) y quedó internado en estado reservado tras una cirugía de urgencia.
  • El ataque ocurrió con un arma casera en la Unidad 5 durante el horario de visitas. Tras la agresión, Torres sufrió heridas en el rostro y abdomen, y el atacante fue reducido.
  • La Unidad Fiscal de Homicidios II investiga el hecho y perita la escena para determinar cómo se fabricó la 'punta' y esclarecer los motivos del violento ataque en el penal.
Resumen generado con IA

Un grave episodio de violencia sacudió este miércoles por la mañana al Complejo Penitenciario de Villa Urquiza. Un interno de 22 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma punzocortante de fabricación casera por otro recluso en la Unidad N° 5, sector destinado al alojamiento de jóvenes adultos de entre 18 y 21 años.

El ataque se produjo alrededor de las 10.30, mientras en el establecimiento se desarrollaba la jornada habitual de visitas.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima, identificada como Damián Adrián Torres, y el presunto agresor, cuya identidad no fue revelada, se encontraban en el pabellón sin haber recibido visitas.

En circunstancias que son materia de investigación, el atacante extrajo de entre sus prendas una "punta", un arma hechiza de fabricación casera, con la que hirió a Torres en dos oportunidades: una puñalada en el rostro y otra en el abdomen.

Traslado de urgencia

Tras la agresión, el personal del Servicio Penitenciario intervino para controlar la situación, reducir al presunto agresor y asistir al interno herido.

Torres fue trasladado inicialmente al Hospital Avellaneda. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos resolvieron derivarlo de urgencia al Hospital Centro de Salud de San Miguel de Tucumán.

Violento ataque en el penal de Villa Urquiza: un interno fue apuñalado y permanece internado en estado reservado

En ese centro asistencial fue ingresado al quirófano para ser sometido a una intervención quirúrgica. Según las fuentes, permanece internado y su estado de salud es reservado.

La investigación

Luego del ataque, los efectivos preservaron la escena y secuestraron el arma hechiza utilizada en la agresión.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por el fiscal Carlos Sale, quien ordenó la intervención del personal de la fiscalía y del equipo interdisciplinario del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Especialistas de las áreas de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal trabajan en el pabellón donde ocurrió el hecho para realizar las inspecciones oculares, recolectar evidencias y practicar los exámenes médicos correspondientes al presunto agresor.

La causa busca determinar cómo se produjo el ataque y las circunstancias que desencadenaron el violento episodio dentro de la Unidad N° 5 del penal de Villa Urquiza.

Temas Penal de Villa Urquiza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100
1

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
2

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Lisandro Catalán: “No tengo dudas de que Milei será reelecto y en Tucumán daremos batalla contra los acoples”
3

Lisandro Catalán: “No tengo dudas de que Milei será reelecto y en Tucumán daremos batalla contra los acoples”

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista
4

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio
5

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Ranking notas premium
Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
1

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
2

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
3

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
4

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer
5

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Más Noticias
Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

Acusaron a cinco policías de quedarse con $1,5 millones durante un allanamiento

Acusaron a cinco policías de quedarse con $1,5 millones durante un allanamiento

Condenan a tres años de prisión efectiva a un imputado por encubrir el femicidio de Érika Antonella Álvarez

Condenan a tres años de prisión efectiva a un imputado por encubrir el femicidio de Érika Antonella Álvarez

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

A 15 años del crimen de las francesas en Salta: las irregularidades que aún impiden que se sepa la verdad

A 15 años del crimen de las francesas en Salta: las irregularidades que aún impiden que se sepa la verdad

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Comentarios