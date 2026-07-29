Violento ataque en el penal de Villa Urquiza: un interno fue apuñalado y permanece internado en estado reservado

Resumen para apurados
- Este miércoles, Damián Torres (22) fue apuñalado por otro recluso en el penal de Villa Urquiza (Tucumán) y quedó internado en estado reservado tras una cirugía de urgencia.
- El ataque ocurrió con un arma casera en la Unidad 5 durante el horario de visitas. Tras la agresión, Torres sufrió heridas en el rostro y abdomen, y el atacante fue reducido.
- La Unidad Fiscal de Homicidios II investiga el hecho y perita la escena para determinar cómo se fabricó la 'punta' y esclarecer los motivos del violento ataque en el penal.
Un grave episodio de violencia sacudió este miércoles por la mañana al Complejo Penitenciario de Villa Urquiza. Un interno de 22 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma punzocortante de fabricación casera por otro recluso en la Unidad N° 5, sector destinado al alojamiento de jóvenes adultos de entre 18 y 21 años.
El ataque se produjo alrededor de las 10.30, mientras en el establecimiento se desarrollaba la jornada habitual de visitas.
De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima, identificada como Damián Adrián Torres, y el presunto agresor, cuya identidad no fue revelada, se encontraban en el pabellón sin haber recibido visitas.
En circunstancias que son materia de investigación, el atacante extrajo de entre sus prendas una "punta", un arma hechiza de fabricación casera, con la que hirió a Torres en dos oportunidades: una puñalada en el rostro y otra en el abdomen.
Traslado de urgencia
Tras la agresión, el personal del Servicio Penitenciario intervino para controlar la situación, reducir al presunto agresor y asistir al interno herido.
Torres fue trasladado inicialmente al Hospital Avellaneda. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos resolvieron derivarlo de urgencia al Hospital Centro de Salud de San Miguel de Tucumán.
En ese centro asistencial fue ingresado al quirófano para ser sometido a una intervención quirúrgica. Según las fuentes, permanece internado y su estado de salud es reservado.
La investigación
Luego del ataque, los efectivos preservaron la escena y secuestraron el arma hechiza utilizada en la agresión.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por el fiscal Carlos Sale, quien ordenó la intervención del personal de la fiscalía y del equipo interdisciplinario del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
Especialistas de las áreas de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal trabajan en el pabellón donde ocurrió el hecho para realizar las inspecciones oculares, recolectar evidencias y practicar los exámenes médicos correspondientes al presunto agresor.
La causa busca determinar cómo se produjo el ataque y las circunstancias que desencadenaron el violento episodio dentro de la Unidad N° 5 del penal de Villa Urquiza.