Tres internos de Villa Urquiza contaron sus experiencias con las distintas instancias de educación en contexto de encierro

Agustín Peralta se recibió en febrero de pedagogo social, una carrera que pudo encarar gracias a la oportunidad que le dio el Servicio Penitenciario. También estudia Derecho, aunque debió pausarlo para terminar la otra carrera. En la escuela ya completó varios proyectos formativos; entre otros, albañilería e instalaciones sanitarias. Habla de compañeros que llegaron sin la primaria o la secundaria terminada y que adentro del penal pudieron concluirlas. “Les agradecemos a los docentes por esto que nos brindan, para que podamos encaminarnos y tener una oportunidad”, dice. Y admite que su inicio fue duro: “La primera vez me sentí un poco raro, porque no sabía cómo encarar la educación en este lugar; no sabía los tropiezos que podría tener, y que finalmente tuve, y muchos. Pero los docentes nos dieron ese empujón para seguir”.