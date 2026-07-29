SociedadEducación

ATEP confirmó que se suma al paro nacional docente del 3 de agosto: qué reclaman los gremios y cómo impactará en Tucumán

La medida de fuerza será por 24 horas y tendrá impacto en las escuelas públicas de Tucumán, donde se prevé una importante adhesión de los docentes afiliados al gremio.

Paro docente en Tucumán: docentes no van a clases por un reclamo salarial
Paro docente en Tucumán: docentes no van a clases por un reclamo salarial
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ATEP confirmó que adherirá en Tucumán al paro nacional de 24 horas convocado por CTERA para el 3 de agosto, en reclamo de paritarias y mayor financiamiento educativo.
  • La protesta responde a la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional por el Gobierno y busca restituir el FONID, recomponer salarios y frenar reformas al sistema previsional.
  • La medida afectará el dictado de clases en las escuelas públicas tucumanas y marca el inicio de un plan de lucha nacional impulsado en defensa de la educación pública.
Resumen generado con IA

La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) confirmó que adherirá al paro nacional docente convocado por CTERA para el próximo lunes 3 de agosto, en el marco de un plan de lucha que impulsa la organización sindical para reclamar mejoras salariales y un mayor financiamiento del sistema educativo.

La medida de fuerza será por 24 horas y tendrá impacto en las escuelas públicas de Tucumán, donde se prevé una importante adhesión de los docentes afiliados al gremio.

Por qué ATEP se suma al paro nacional docente

A través de un comunicado, ATEP explicó que la protesta responde a la falta de convocatoria del Gobierno nacional a la Paritaria Nacional Docente, ámbito establecido por la legislación para discutir salarios, condiciones laborales, formación profesional e inversión educativa.

Desde el sindicato remarcaron que el reclamo no se limita a la cuestión salarial, sino que forma parte de una agenda de demandas que consideran fundamentales para garantizar el funcionamiento del sistema educativo.

Los principales reclamos de CTERA y ATEP

Entre los puntos centrales del paro nacional docente se encuentran:

Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

Recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.

Restitución y pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otros fondos nacionales destinados a educación.

Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que incremente la inversión pública.

Defensa del sistema previsional público y rechazo a reformas jubilatorias que afecten los derechos de los docentes.

Protección de las cajas previsionales provinciales y del régimen jubilatorio docente.

Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, al considerar que pone en riesgo la educación pública.

Mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas estudiantiles, conectividad y programas socioeducativos.

Cómo afectará el paro docente en Tucumán

Con la adhesión de ATEP, la jornada de protesta tendrá repercusión en numerosas escuelas públicas de la provincia durante el lunes 3 de agosto.

Si bien cada establecimiento definirá el nivel de acatamiento según la participación de su personal docente, se espera que la medida genere interrupciones parciales o totales en el dictado de clases.

El mensaje de CTERA

Al convocar al paro nacional, CTERA llamó a los docentes de todas las provincias a participar de la jornada de protesta "en defensa de la escuela pública, de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, de las y los estudiantes y de las jubiladas y los jubilados".

La central sindical sostiene que la convocatoria a la paritaria nacional y el incremento de la inversión educativa son condiciones indispensables para garantizar el funcionamiento del sistema y mejorar las condiciones laborales del sector.

Temas TucumánAgremiación Tucumana de Educadores Provinciales
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
ATE anuncia un paro nacional para el 3 de agosto: El salario de los estatales debería ser más del doble

ATE anuncia un paro nacional para el 3 de agosto: "El salario de los estatales debería ser más del doble"

Lo más popular
Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100
1

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
2

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Lisandro Catalán: “No tengo dudas de que Milei será reelecto y en Tucumán daremos batalla contra los acoples”
3

Lisandro Catalán: “No tengo dudas de que Milei será reelecto y en Tucumán daremos batalla contra los acoples”

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista
4

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio
5

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Ranking notas premium
Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
1

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
2

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
3

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
4

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer
5

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Más Noticias
El SMN advierte que El Niño ya comenzó: cómo afectará al clima en Argentina

El SMN advierte que El Niño ya comenzó: cómo afectará al clima en Argentina

Atrapados en la alta montaña: rescataron a más de 100 turistas varados por un temporal de nieve en Catamarca

Atrapados en la alta montaña: rescataron a más de 100 turistas varados por un temporal de nieve en Catamarca

Sin luz y fuera de sus departamentos: la incertidumbre de los vecinos tras la explosión en Monteagudo al 100

Sin luz y fuera de sus departamentos: la incertidumbre de los vecinos tras la explosión en Monteagudo al 100

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Alerta roja por frío extremo en Argentina: qué provincias también esperan nieve y tormentas

Alerta roja por frío extremo en Argentina: qué provincias también esperan nieve y tormentas

Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”

Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”

Comentarios