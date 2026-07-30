Nueva York avanza hacia el impuesto a segundas viviendas

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quedó en el centro de una nueva controversia tras publicar una base de datos con los nombres y las direcciones de propietarios de inmuebles que podrían quedar alcanzados por el nuevo impuesto estatal a las residencias no principales, conocido como pied-à-terre tax. Según informó el “New York Post”, el Departamento de Finanzas de la ciudad puso a disposición del público un registro con propiedades valuadas en más de un millón de dólares que, en principio, no serían la residencia principal de sus dueños.