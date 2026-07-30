Nueva York avanza hacia el impuesto a segundas viviendas

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quedó en el centro de una nueva controversia tras publicar una base de datos con los nombres y las direcciones de propietarios de inmuebles que podrían quedar alcanzados por el nuevo impuesto estatal a las residencias no principales, conocido como pied-à-terre tax. Según informó el “New York Post”, el Departamento de Finanzas de la ciudad puso a disposición del público un registro con propiedades valuadas en más de un millón de dólares que, en principio, no serían la residencia principal de sus dueños.
La publicación generó cuestionamientos de dirigentes políticos y representantes del sector inmobiliario, quienes sostienen que la medida expone información privada de miles de personas y contiene errores.
Según el artículo, el registro contiene más de 960.000 viviendas y propietarios potencialmente alcanzados por el nuevo gravamen. Sin embargo, cuando el impuesto fue presentado por Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, se indicó que alrededor de 31.000 propiedades serían las afectadas. El medio agrega que muchas viviendas incluidas no coinciden con el perfil de residencias de lujo que el impuesto buscaba alcanzar. Entre los ejemplos aparecen casas de barrios de clase trabajadora como Throggs Neck, en el Bronx, y Challenger Drive, en Staten Island, donde los valores inmobiliarios oscilan entre unos 500.000 y 800.000 dólares.