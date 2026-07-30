Mundo

Nueva York avanza hacia el impuesto a segundas viviendas

El gobierno del alcalde Mamdani publicó una lista con propietarios que podrían tener que pagar.

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani
Hace 3 Hs

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quedó en el centro de una nueva controversia tras publicar una base de datos con los nombres y las direcciones de propietarios de inmuebles que podrían quedar alcanzados por el nuevo impuesto estatal a las residencias no principales, conocido como pied-à-terre tax. Según informó el “New York Post”, el Departamento de Finanzas de la ciudad puso a disposición del público un registro con propiedades valuadas en más de un millón de dólares que, en principio, no serían la residencia principal de sus dueños.

La publicación generó cuestionamientos de dirigentes políticos y representantes del sector inmobiliario, quienes sostienen que la medida expone información privada de miles de personas y contiene errores.

Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York y prometió priorizar a la clase trabajadora

Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York y prometió priorizar a la clase trabajadora

Según el artículo, el registro contiene más de 960.000 viviendas y propietarios potencialmente alcanzados por el nuevo gravamen. Sin embargo, cuando el impuesto fue presentado por Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, se indicó que alrededor de 31.000 propiedades serían las afectadas. El medio agrega que muchas viviendas incluidas no coinciden con el perfil de residencias de lujo que el impuesto buscaba alcanzar. Entre los ejemplos aparecen casas de barrios de clase trabajadora como Throggs Neck, en el Bronx, y Challenger Drive, en Staten Island, donde los valores inmobiliarios oscilan entre unos 500.000 y 800.000 dólares.

Mamdani, alcalde electo de Nueva York, enseña a migrantes cómo evitar la deportación

Mamdani, alcalde electo de Nueva York, enseña a migrantes cómo evitar la deportación
Temas Estados Unidos de AméricaNueva YorkZohran Mamdani
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cerebro de microbio y Kukacruel: ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?
1

"Cerebro de microbio" y "Kukacruel": ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
2

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Julio Cultural Universitario: Juan Pablo Farall presenta su libro “Teatro y Derecho”
3

Julio Cultural Universitario: Juan Pablo Farall presenta su libro “Teatro y Derecho”

Spider-Man estira el fin de las vacaciones a pura acción y diversión
4

Spider-Man estira el fin de las vacaciones a pura acción y diversión

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político
5

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

Ranking notas premium
Candidatos y acoples en Tucumán: las fechas clave que manejan los partidos para 2027
1

Candidatos y acoples en Tucumán: las fechas clave que manejan los partidos para 2027

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
2

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU
3

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”
4

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
5

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Más Noticias
Cerebro de microbio y Kukacruel: ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?

"Cerebro de microbio" y "Kukacruel": ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió al sur de Japón: hay una persona fallecida y decenas de heridos

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió al sur de Japón: hay una persona fallecida y decenas de heridos

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

Spider-Man estira el fin de las vacaciones a pura acción y diversión

Spider-Man estira el fin de las vacaciones a pura acción y diversión

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Comentarios