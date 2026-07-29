Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en agosto 2026

El personal de casas particulares cobrará en agosto prácticamente los mismos salarios que en julio, ya que el sector permanece a la espera de una nueva negociación paritaria que defina una actualización de los haberes para el segundo semestre del año. La última suba entró en vigencia en julio de 2026 e implicó un incremento del 1,4% sobre los salarios mínimos, tanto por hora como mensuales, para todas las categorías del régimen de trabajo en casas particulares. El aumento alcanzó al personal con retiro y sin retiro.