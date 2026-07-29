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Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en agosto 2026

Cuándo se negociarán las próximas paritarias.

Las empleadas domésticas tienen algunos aumentos
Las empleadas domésticas tienen algunos aumentos Foto: Shutterstock
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • El personal de casas particulares de Argentina cobrará en agosto de 2026 los mismos salarios que en julio, debido a la falta de un nuevo acuerdo paritario para el sector.
  • El último aumento fue del 1,4% en julio, completando un esquema de ajustes mensuales desde abril dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.
  • Las partes deberán negociar próximamente un nuevo piso salarial para el segundo semestre de 2026, evaluando el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo.
Resumen generado con IA

El personal de casas particulares cobrará en agosto prácticamente los mismos salarios que en julio, ya que el sector permanece a la espera de una nueva negociación paritaria que defina una actualización de los haberes para el segundo semestre del año. La última suba entró en vigencia en julio de 2026 e implicó un incremento del 1,4% sobre los salarios mínimos, tanto por hora como mensuales, para todas las categorías del régimen de trabajo en casas particulares. El aumento alcanzó al personal con retiro y sin retiro.

Ese ajuste formó parte del esquema de recomposición salarial acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), en el marco de la Ley N.º 26.844. El cronograma contempló aumentos mensuales consecutivos del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio, cada uno calculado sobre el salario ya actualizado del mes anterior.

Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora y por mes en julio de 2026

Los salarios mínimos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Supervisores

Con retiro: $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales.

Sin retiro: $4.223,25 por hora y $612.673,11 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales.

Sin retiro: $4.597,18 por hora y $5713426,17 mensuales.

Caseros

$3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

Sin retiro: $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales.

Sin retiro: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.

En las denominadas zonas desfavorables —La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Carmen de Patagones— corresponde aplicar un adicional del 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría.

La reapertura de las paritarias

Según lo acordado entre las autoridades laborales y las cámaras del sector, la cláusula de revisión salarial quedó fijada para julio de 2026. Durante ese mes, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares debía volver a reunirse en plenario para analizar el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y definir una nueva pauta de aumentos para la segunda mitad del año.

La instancia de revisión coincide además con el vencimiento del esquema paritario cuatrimestral acordado previamente. Una vez completada la secuencia de incrementos de abril, mayo, junio y julio, las partes deberán negociar un nuevo piso salarial que regirá para los próximos meses.

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