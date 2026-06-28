Empleadas domésticas: comenzó a regir la nueva escala salarial de julio y así quedaron los sueldos
La actualización alcanza a todas las categorías del personal de casas particulares. También se incorporó una parte de la suma no remunerativa al salario básico, aunque desde el sector advierten que los ingresos siguen perdiendo frente a la inflación.
Resumen para apurados
- En julio comenzó a regir en Argentina el aumento salarial para las empleadas domésticas, correspondiente al último tramo acordado en las paritarias del sector.
- La actualización beneficia a todas las categorías e incorpora sumas no remunerativas al sueldo básico, fijando la hora para tareas generales con retiro en $3.733,72.
- Sindicatos del sector advierten que la suba es insuficiente frente a la inflación y exigen nuevas negociaciones paritarias para evitar la pérdida del poder adquisitivo.
Las trabajadoras y trabajadores del Régimen de Personal de Casas Particulares comenzaron a cobrar desde este mes los nuevos salarios mínimos establecidos en la última actualización paritaria. La medida beneficia a todas las categorías y representa el tramo final del acuerdo salarial vigente.
Además del incremento porcentual, la nueva escala incorpora al sueldo básico una parte de la suma no remunerativa que había sido otorgada en los meses anteriores.
Pese a la mejora, representantes del sector sostienen que los aumentos no alcanzan para compensar la pérdida del poder adquisitivo generada por la inflación y reclaman nuevas negociaciones para actualizar los ingresos.
Cuánto cobran las empleadas domésticas desde julio
La categoría de tareas generales, que concentra la mayor cantidad de trabajadoras registradas, quedó con los siguientes valores mínimos:
Con retiro: $3.733,72 por hora.
Sin retiro: $3.996,45 por hora.
Para quienes perciben un salario mensual, los pisos establecidos son:
Con retiro: $458.053,22.
Sin retiro: $505.302,76.
Todas las categorías recibieron aumentos
La actualización salarial también alcanzó a las restantes categorías comprendidas en el régimen:
Supervisores.
Personal para tareas específicas.
Caseros.
Asistencia y cuidado de personas.
Personal para tareas generales.
Asimismo, continúa vigente el adicional del 31% por zona desfavorable para quienes prestan servicios en las provincias patagónicas y en el partido bonaerense de Carmen de Patagones.
Persisten los reclamos por una recomposición salarial
Aunque la nueva escala ya está en vigencia en todo el país, organizaciones que representan al personal de casas particulares consideran que los incrementos continúan ubicándose por debajo del aumento del costo de vida.
En ese contexto, los gremios reclaman que las próximas revisiones salariales contemplen la evolución de la inflación para evitar que los ingresos sigan perdiendo capacidad de compra.