Ordenan la captura de Evo Morales por las recientes protestas que paralizaron Bolivia

La respuesta de Evo Morales

Tras conocerse la medida judicial, el exmandatario reaccionó a través de un mensaje en el que rechazó las acusaciones y aseguró que continuará con su actividad política. “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, expresó Morales.