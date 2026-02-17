La vida itinerante de “Muña Muña” en épocas de Carnaval

Su calendario no se mide en meses, sino en festivales. “Desde diciembre o primeros días de enero, arrancamos a recorrer las celebracioness”, contó. Empieza por los eventos más pequeños y luego se instala en los grandes escenarios. El festival de Santa María: La Reina Yokavil es su favorito. “Primero está el Yokavil, luego la Pachamama y tercero creo que La Serenata”, afirmó sin dudar. Pero el más imponente, reconoció, es Cosquín. “Cosquín siempre. Es enorme”, repitió cuando se le preguntó por el mayor festival al que asistió. También dice presente todos los años en la Fiesta del Poncho, en Catamarca.