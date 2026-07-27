Paula Chaves y Pedro Alfonso mostraron su nueva casa: vestidor para camisetas, amplios ventanales y una galería para reuniones

Resumen para apurados
- Paula Chaves y Pedro Alfonso mostraron en redes sociales el avance de su nueva casa familiar para compartir su diseño adaptado a las necesidades de cada integrante.
- La obra contemporánea incluye amplios ventanales, galería y un vestidor exclusivo para las camisetas de fútbol de Alfonso, combinando funcionalidad y luminosidad interior.
- El proyecto refleja la tendencia de diseñar espacios versátiles integrados al exterior, adaptando la arquitectura moderna a las dinámicas de la vida familiar mediática.
Paula Chaves y Pedro Alfonso continúan con la construcción de su nueva casa, un proyecto que combina diseño contemporáneo, funcionalidad y espacios especialmente pensados para la vida en familia. A través de sus redes sociales, la pareja mostró cómo avanzan las obras y dejó ver algunos de los ambientes que tendrá la vivienda.
La propiedad se caracteriza por una estética moderna, con grandes ventanales, ambientes integrados y una distribución que prioriza la luz natural y la conexión entre los espacios interiores y el exterior. Cada sector fue diseñado para acompañar la rutina familiar y crear ámbitos cómodos para compartir.
En las imágenes difundidas durante los últimos meses puede apreciarse una fachada de líneas sobrias, con cemento texturado en tonos grises y terminaciones contemporáneas. Los ventanales con marcos negros aportan contraste y permiten el ingreso de abundante luz natural, mientras la obra continúa en marcha con los últimos detalles.
El interior de la vivienda mantiene la misma línea moderna. Los pisos de gran formato en colores claros y las paredes blancas generan una sensación de amplitud y luminosidad, consignó la revista Caras.
El living tendrá como protagonista una chimenea de diseño contemporáneo, rodeada por amplios ventanales con vista al exterior. La cocina, en tanto, contará con una isla central, superficies de trabajo amplias y ventanas horizontales que reforzarán la iluminación natural, manteniendo un estilo minimalista.
Otro de los elementos destacados es la escalera central, de diseño contemporáneo, que conecta los dos niveles de la casa.
La propiedad también incorpora puertas corredizas de madera y revestimientos decorativos con listones verticales, detalles que aportan calidez y contrastan con el predominio del cemento y los tonos neutros.
Según mostraron, cada ambiente fue pensado para que todos los integrantes de la familia cuenten con su propio espacio, combinando practicidad, funcionalidad y diseño.
Un vestidor exclusivo para las camisetas de Pedro
Uno de los sectores que más llamó la atención fue el vestidor que Pedro Alfonso tendrá exclusivamente para guardar su colección de camisetas de fútbol.
"Vas a tener por fin un vestidor para tus camisetas", le comentó Paula Chaves entre risas durante una conversación con la arquitecta encargada del proyecto.
La pareja reveló además que la vivienda contará con un vestidor de grandes dimensiones, un detalle que refleja cómo cada espacio fue adaptado a los gustos y necesidades de quienes vivirán allí.
Una galería pensada para compartir
Otro de los protagonistas de la nueva casa será la amplia galería, diseñada para reuniones con familiares y amigos.
Este espacio buscará integrar el interior con el jardín y convertirse en uno de los sectores más utilizados de la vivienda.
En uno de los recorridos por la obra, Paula mostró cómo avanzaba la definición de los colores para las paredes exteriores y consultó distintas opciones de vegetación para incorporar al paisaje, con la intención de crear un entorno cálido y agradable.
Desde la elección de los materiales hasta la distribución de los ambientes, el proyecto refleja una propuesta donde predominan la modernidad y la funcionalidad. La combinación de ventanales, espacios integrados y sectores destinados tanto a la vida cotidiana como a los encuentros sociales busca dar forma a un hogar luminoso, versátil y pensado para acompañar el crecimiento de toda la familia.