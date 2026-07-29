Dos tucumanas fueron convocadas a una concentración de Las Leonas rumbo a los Juegos Odesur

El hockey tucumano volvió a recibir una gran noticia. Paula Santamarina y Delfina Lazcano fueron convocadas a una nueva concentración de Las Leonas, que se desarrollará del 10 al 12 de agosto en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en el marco de la preparación del seleccionado argentino para los Juegos Odesur 2026.