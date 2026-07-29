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Dos tucumanas fueron convocadas a una concentración de Las Leonas rumbo a los Juegos Odesur

Paula Santamarina y Delfina Lazcano fueron citadas por el cuerpo técnico de Las Leonas para una concentración que se realizará del 10 al 12 de agosto en el CeNARD, como parte de la preparación para los Juegos Odesur 2026.

Paula Santamarina ya debutó con Las Leonas.
Paula Santamarina ya debutó con Las Leonas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Las tucumanas Paula Santamarina y Delfina Lazcano fueron convocadas a Las Leonas para entrenar del 10 al 12 de agosto en el CeNARD rumbo a los Juegos Odesur.
  • Lazcano viene de ser campeona panamericana juvenil con Las Leoncitas y Santamarina ya debutó en la selección mayor. La asociación provincial celebró la noticia.
  • La citación consolida a Tucumán como una cantera clave del hockey argentino y potencia la proyección internacional de ambas deportistas para torneos futuros.
Resumen generado con IA

El hockey tucumano volvió a recibir una gran noticia. Paula Santamarina y Delfina Lazcano fueron convocadas a una nueva concentración de Las Leonas, que se desarrollará del 10 al 12 de agosto en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en el marco de la preparación del seleccionado argentino para los Juegos Odesur 2026.

La concentración forma parte del trabajo que lleva adelante el cuerpo técnico con vistas a la cita continental, que se disputará en septiembre en la ciudad de Santa Fe y reunirá a los mejores seleccionados de Sudamérica.

Para Lazcano, la convocatoria representa un nuevo paso en una temporada inolvidable. La arquera, formada en Huirapuca, viene de consagrarse campeona panamericana con Las Leoncitas y continúa consolidándose como una de las grandes promesas del hockey argentino.

Santamarina, por su parte, también vuelve a formar parte de los entrenamientos del seleccionado mayor, ratificando su lugar dentro del proceso de Las Leonas y el gran presente que atraviesa.

Delfina Lazcano, arquera formada en Huirapuca. Delfina Lazcano, arquera formada en Huirapuca.

Orgullo para el hockey tucumano

Tras conocerse la nómina, la Asociación Tucumana de Hockey felicitó a ambas jugadoras y destacó el orgullo que representa para la provincia tener dos representantes en el seleccionado nacional.

"¡Felicitaciones, Pauli y Delfi! Desde la Asociación Tucumana de Hockey les deseamos muchos éxitos en este nuevo desafío. ¡Todo Tucumán las acompaña y las alienta!", expresó la entidad a través de sus redes sociales.

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La presencia de Santamarina y Lazcano en esta concentración vuelve a poner en evidencia el gran momento que atraviesa el hockey tucumano, que continúa aportando jugadoras a los distintos seleccionados argentinos y consolidándose como una de las principales canteras del país.

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