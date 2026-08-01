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PedidosYa vs. Rappi: la diferencia en el valor por pedido y el impacto en los ingresos de los repartidores

Un relevamiento sobre el trabajo en plataformas reveló la creciente precarización del sector. Más de un millón de personas trabajan en aplicaciones de reparto o transporte en Argentina.

Repartidores. ARCHIVO
Repartidores. ARCHIVO Clarín
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Un estudio en Argentina advierte sobre la precarización de más de un millón de repartidores, quienes necesitan realizar hasta 453 entregas para cubrir la canasta básica.
  • El sector creció un 900% desde 2020 por el deterioro laboral. PedidosYa aumentó sus pagos a $3.924 por viaje, mientras Rappi los congeló, requiriendo más entregas a sus choferes.
  • Las plataformas digitales se consolidan como salida laboral en el país, pero la falta de derechos y la inflación obligarán a realizar jornadas cada vez más extenuantes.
Resumen generado con IA

Más de un millón de personas trabajan actualmente en plataformas de reparto de comida y transporte de pasajeros en Argentina. Sin embargo, un nuevo informe advierte que quienes se desempeñan en estas aplicaciones deben realizar una enorme cantidad de pedidos para alcanzar ingresos equivalentes al salario mínimo o cubrir el costo de la canasta básica.

El estudio, elaborado a partir del Coeficiente de Alcance de Pedido Promedio (APP), muestra que un repartidor necesita completar 111 pedidos para igualar el salario mínimo y 453 entregas para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) de un hogar tipo.

Cuántos pedidos necesita hacer un repartidor para llegar a fin de mes

El informe toma como referencia un ingreso promedio de $3.165 por pedido, sin considerar propinas y antes de descontar los gastos que asumen los propios trabajadores, como combustible, mantenimiento del vehículo, seguro o telefonía móvil.

Con ese valor, un repartidor debe realizar:

111 pedidos para alcanzar el salario mínimo de $367.800.

453 pedidos para cubrir la Canasta Básica Total, estimada en $1.531.473.

320 pedidos para obtener un ingreso promedio.

250 pedidos para pagar un alquiler promedio.

175 pedidos para afrontar los gastos de crianza de un hijo.

13 pedidos para pagar el monotributo.

2 pedidos para llenar el tanque de combustible de una moto.

El informe aclara que estos cálculos corresponden a ingresos brutos, por lo que la cantidad real de pedidos necesaria puede ser aún mayor una vez descontados los costos de la actividad.

Más de un millón de personas trabajan en plataformas

El relevamiento destaca el fuerte crecimiento del trabajo mediante aplicaciones en los últimos años.

Mientras en 2020 había poco más de 100.000 trabajadores vinculados a plataformas digitales, actualmente la cifra supera el millón de personas, lo que representa un crecimiento cercano al 900% en apenas seis años.

Según el informe, este fenómeno se explica por el deterioro del mercado laboral formal y la búsqueda de alternativas de ingresos ante la pérdida de puestos de trabajo.

PedidosYa paga más que Rappi, según el informe

El estudio también detectó diferencias entre las principales plataformas de reparto.

Durante el primer trimestre de 2026, PedidosYa actualizó el valor promedio por pedido, que pasó de $3.659 a $3.924, mientras que Rappi mantuvo sin cambios sus valores desde octubre de 2025.

Como consecuencia, el valor promedio agregado del pedido aumentó de $3.033 a $3.165, aunque el incremento no alcanzó para compensar el aumento del costo de vida.

La diferencia también impacta en la cantidad de entregas necesarias para cubrir la canasta básica:

596 pedidos para un repartidor de Rappi.

366 pedidos para un repartidor de PedidosYa.

Un trabajo sin derechos laborales

El informe remarca que quienes trabajan para aplicaciones lo hacen, en la mayoría de los casos, sin los derechos propios de un empleo registrado.

Esto implica que deben afrontar de su bolsillo los costos de la actividad y no cuentan con beneficios como vacaciones pagas, aguinaldo, licencias, cobertura por accidentes laborales ni aportes previsionales garantizados por un empleador.

Para los autores del relevamiento, los datos reflejan una realidad cada vez más extendida en Argentina: las plataformas digitales se consolidaron como una alternativa laboral para miles de personas, aunque con ingresos que dependen de una alta cantidad de viajes o entregas y bajo condiciones de creciente precarización.

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