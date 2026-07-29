La FIFA impulsa una histórica reforma económica: qué propone Gianni Infantino y por qué genera polémica

La propuesta ya provocó una fuerte división entre las confederaciones. La UEFA expresó un rechazo contundente al sostener que la FIFA no puede utilizar el fútbol para enriquecerse junto a inversores privados. En el otro extremo aparece la Confederación Africana (CAF), que respaldó completamente la iniciativa por el incremento de recursos que podría recibir. Mientras tanto, la CONCACAF se mostró abierta a discutir el proyecto, aunque cuestionó no haber sido informada previamente, y tanto Asia como Oceanía optaron por mantener una postura cautelosa hasta conocer más detalles.