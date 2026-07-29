La FIFA impulsa una histórica reforma económica: qué propone Gianni Infantino y por qué genera polémica
Gianni Infantino presentó un proyecto para crear una nueva empresa que administrará los negocios de la FIFA y abrirá la puerta a inversores privados. La iniciativa promete un fondo de U$S 10.000 millones, pero ya provocó el rechazo de la UEFA.
Resumen para apurados
- Gianni Infantino presentó un plan comercial para que la FIFA cree una empresa abierta a inversores privados y destine U$S 10.000 millones al desarrollo del fútbol global.
- La propuesta vendería hasta el 30% de la nueva firma. La iniciativa generó un fuerte rechazo en la UEFA, que acusa privatización, pero cuenta con el respaldo de la CAF.
- Las 211 federaciones votarán en 53 días. De aprobarse, el nuevo modelo financiero regirá desde 2027, redefiniendo el mapa económico y político del fútbol mundial.
La FIFA quedó en el centro de un intenso debate tras la presentación de un ambicioso proyecto impulsado por su presidente, Gianni Infantino, que propone una profunda transformación en el modelo comercial del organismo. La iniciativa contempla la creación de una nueva empresa encargada de administrar los principales negocios de la entidad, entre ellos la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes, además de habilitar el ingreso de inversores privados.
El plan, que deberá ser aprobado por las 211 asociaciones miembro, busca incrementar de manera significativa los recursos económicos destinados al desarrollo del fútbol. Sin embargo, también despertó fuertes cuestionamientos, especialmente desde Europa, donde consideran que la medida representa una privatización parcial de la estructura comercial de la FIFA.
La propuesta establece un plazo de 53 días para que las federaciones definan su postura, en una decisión que podría modificar el funcionamiento financiero del fútbol mundial a partir de 2027.
En qué consiste el proyecto de Infantino
El corazón de la iniciativa es la creación de FIFA Forward Enterprise, una nueva sociedad que administrará los derechos comerciales y los grandes eventos organizados por la FIFA, incluidos el Mundial de selecciones y el Mundial de Clubes.
Como parte del plan, el organismo contempla vender entre el 20% y el 30% de esa empresa a inversores privados, aunque dejó en claro que conservará el control absoluto sobre la organización del fútbol, el calendario internacional y las competencias oficiales.
El banco JP Morgan fue elegido como asesor financiero del proyecto, mientras que la firma Thrive Capital lideraría el grupo de inversores interesados en adquirir una participación minoritaria.
Según explicó Infantino, el objetivo es "liberar el potencial comercial" de la FIFA y generar nuevos ingresos para fortalecer el desarrollo del fútbol en todo el mundo.
La principal diferencia entre aprobar o rechazar la propuesta está en el volumen de recursos disponibles. Si el proyecto recibe el respaldo de las federaciones, la FIFA pondrá en marcha un paquete de U$S 10.000 millones desde el 1 de enero de 2027. En cambio, si la iniciativa fracasa, el programa Forward mantendrá la financiación prevista de U$S 2.700 millones.
El presidente de la FIFA aseguró que todos los beneficios netos obtenidos por la nueva empresa serán reinvertidos en el crecimiento del fútbol y permitirán ampliar la asistencia económica para las 211 asociaciones miembro.
No obstante, el proyecto también incluye un punto que generó controversia: las federaciones que rechacen el nuevo esquema quedarían excluidas del modelo de financiación adicional.
La propuesta ya provocó una fuerte división entre las confederaciones. La UEFA expresó un rechazo contundente al sostener que la FIFA no puede utilizar el fútbol para enriquecerse junto a inversores privados. En el otro extremo aparece la Confederación Africana (CAF), que respaldó completamente la iniciativa por el incremento de recursos que podría recibir. Mientras tanto, la CONCACAF se mostró abierta a discutir el proyecto, aunque cuestionó no haber sido informada previamente, y tanto Asia como Oceanía optaron por mantener una postura cautelosa hasta conocer más detalles.