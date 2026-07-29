Qué es FIFA Forward Enterprise: las 10 claves para entender el proyecto que divide al fútbol mundial

1- La FIFA no se vende, pero sí quiere cambiar la forma de administrar su negocio: la primera aclaración es la más importante. Lo que está sobre la mesa no es una privatización de la FIFA ni tampoco la venta de la Copa del Mundo. El organismo seguirá siendo el dueño de sus competiciones y conservará todas las decisiones deportivas y reglamentarias. Lo que propone Infantino es crear una estructura diferente para gestionar el enorme negocio que generan los Mundiales. En otras palabras, separar la parte comercial de la deportiva.