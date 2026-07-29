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Nicolás Cabré emitió un comunicado tras la muerte de su hermano Duilio: qué pasará con la obra Ni media palabra

El actor agradeció el apoyo recibido luego del fallecimiento de su hermano y confirmó cambios en las funciones de la obra teatral Ni media palabra. También explicó qué ocurrirá con las entradas ya adquiridas.

Con un sentido mensaje, Nicolás Cabré despidió su hermano.
Con un sentido mensaje, Nicolás Cabré despidió su hermano. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás Cabré anunció en redes la reprogramación de su obra en Buenos Aires tras la muerte de su hermano Duilio, limitando sus últimas funciones a este viernes y sábado.
  • El actor despidió a su hermano días atrás con un emotivo mensaje en Instagram. Ante su duelo, suspendió funciones semanales y prometió informar sobre la devolución de entradas.
  • Las funciones reducidas marcarán el cierre de la temporada en Buenos Aires, mientras la producción define la metodología para reembolsar o reprogramar los tickets afectados.
Resumen generado con IA

Nicolás Cabré volvió a comunicarse con sus seguidores a través de las redes sociales luego de confirmar la muerte de su hermano, Duilio Cabré. En un nuevo mensaje, el actor informó cómo continuará la temporada de la obra Ni media palabra, agradeció el acompañamiento del público y pidió comprensión por las modificaciones en la programación.

Días atrás, Cabré había dado a conocer la triste noticia con una emotiva publicación en Instagram, donde despidió a su hermano con un sentido mensaje que conmovió a sus seguidores.

El comunicado de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano

A través de una historia de Instagram, el actor explicó que, debido al momento personal que atraviesa, la obra Ni media palabra modificará su cronograma de funciones.

"Esta semana, por motivos personales de público conocimiento, vamos a hacer únicamente las funciones del viernes y sábado, para poder despedirnos de esta temporada en Buenos Aires", expresó.

De esta manera, confirmó que las funciones previstas para otros días de la semana fueron suspendidas. Cabe recordar que la presentación programada para el domingo 26 de julio ya había sido cancelada.

Qué pasará con las entradas

En el mismo comunicado, Nicolás Cabré llevó tranquilidad a quienes ya habían comprado sus entradas para las funciones afectadas.

"Más adelante les vamos a pasar información sobre las opciones y de qué pueden hacer aquellos que ya tenían sus entradas", señaló.

Por el momento, la producción de la obra no informó el mecanismo para la devolución o reprogramación de los tickets.

El emotivo mensaje de despedida a Duilio Cabré

El domingo pasado, el actor anunció el fallecimiento de su hermano con una fotografía en la que ambos aparecen sonriendo y un texto cargado de emoción.

"Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años", escribió.

La publicación recibió miles de mensajes de apoyo por parte de colegas, amigos y seguidores, que le expresaron sus condolencias en uno de los momentos más difíciles de su vida.

El agradecimiento de Nicolás Cabré al público

En el cierre de su comunicado, Cabré pidió disculpas por los inconvenientes que puedan generar los cambios en la agenda de la obra y agradeció el cariño recibido durante los últimos días.

"Pido disculpas si esta modificación genera algún inconveniente y agradezco de corazón la comprensión y el cariño de siempre", concluyó.

El actor atraviesa un profundo duelo familiar y decidió reducir temporalmente su actividad profesional para poder despedir a su hermano, mientras se prepara para las últimas funciones de Ni media palabra en Buenos Aires.

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