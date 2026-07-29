Los docentes lanzan un plan de lucha desde el lunes: habrá paro nacional, trabajo a reglamento y movilizaciones

Los sindicatos docentes anunciaron un nuevo plan de lucha que comenzará el próximo lunes 3 de agosto y se extenderá durante todo el mes, en reclamo de mejoras salariales y de la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. La principal medida será un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), al que se sumará un esquema de protestas impulsado por los gremios educativos de la CGT.