Los docentes lanzan un plan de lucha desde el lunes: habrá paro nacional, trabajo a reglamento y movilizaciones
Los gremios docentes volverán a protestar desde el 3 de agosto por reclamos salariales y la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. CTERA realizará un paro de 24 horas, mientras que los sindicatos de la CGT desplegarán distintas medidas de fuerza durante todo el mes.
Resumen para apurados
- CTERA y gremios docentes harán un paro nacional y protestas el 3 de agosto en toda Argentina para exigir la Paritaria Nacional y mejoras salariales ante salarios congelados.
- Tras un año de salarios congelados en $500.000, CTERA concretará un paro de 24 horas, mientras gremios de la CGT aplicarán trabajo a reglamento y semaforazos durante el mes.
- El conflicto mantendrá la tensión educativa en agosto para presionar al Gobierno a reabrir paritarias, bajo la incertidumbre legal sobre la educación como servicio esencial.
Los sindicatos docentes anunciaron un nuevo plan de lucha que comenzará el próximo lunes 3 de agosto y se extenderá durante todo el mes, en reclamo de mejoras salariales y de la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. La principal medida será un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), al que se sumará un esquema de protestas impulsado por los gremios educativos de la CGT.
La decisión llega luego de varios meses de reclamos sin respuestas por parte del Gobierno nacional. Los sindicatos sostienen que el salario mínimo docente permanece congelado en $500.000 desde hace un año y denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
Paro docente nacional: cuándo será
El congreso nacional de CTERA resolvió convocar a un paro nacional de 24 horas para el lunes 3 de agosto en todas las escuelas del país. La medida busca rechazar lo que el gremio calificó como "el ajuste en la educación" y exigir la inmediata apertura de la Paritaria Nacional Docente.
Además del reclamo salarial, la organización sindical cuestionó el desfinanciamiento del sistema educativo y reclamó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo y mayores inversiones en infraestructura escolar, conectividad, comedores y becas.
Qué medidas tomará la CGT durante agosto
En paralelo al paro de CTERA, los gremios docentes nucleados en la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), iniciarán un plan de lucha que no incluirá huelgas, pero sí una serie de acciones para visibilizar el conflicto.
Entre las medidas previstas figuran:
Trabajo a reglamento.
Clases informativas para alumnos sobre la situación educativa.
"Semaforazos" en distintos puntos del país.
Volanteadas.
Movilización al Ministerio de Capital Humano o a la Secretaría de Educación como cierre del plan de lucha.
Los detalles serán presentados oficialmente en una conferencia de prensa que se realizará el lunes por la tarde en la sede de la CGT.
Por qué la CGT no convocó a un paro
Los sindicatos docentes de la CGT decidieron evitar una huelga nacional debido a la incertidumbre jurídica sobre la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que incorporó a la educación dentro de los servicios esenciales.
La normativa establece que, en caso de paro, debe garantizarse un 75% de prestación mínima del servicio, lo que limita el alcance de las medidas de fuerza. Aunque una resolución judicial suspendió de manera cautelar la aplicación de esa disposición para el sector docente, la apelación presentada por el Gobierno mantiene abierto el conflicto judicial y genera dudas entre los gremios sobre las posibles sanciones.
Los principales reclamos de los docentes
Los sindicatos educativos coinciden en una serie de demandas dirigidas al Gobierno nacional:
Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.
Recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo.
Restitución y pago del FONID.
Nueva ley de financiamiento educativo.
Mayor inversión en infraestructura, conectividad, becas y comedores escolares.
Rechazo a una eventual reforma jubilatoria y al proyecto de Libertad Educativa impulsado por el oficialismo.
Con este escenario, agosto comenzará con nuevas protestas en el sistema educativo, mientras los gremios buscan reabrir la negociación salarial y presionar al Gobierno para que convoque a la mesa paritaria nacional.