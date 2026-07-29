SociedadActualidad

Los docentes lanzan un plan de lucha desde el lunes: habrá paro nacional, trabajo a reglamento y movilizaciones

Los gremios docentes volverán a protestar desde el 3 de agosto por reclamos salariales y la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. CTERA realizará un paro de 24 horas, mientras que los sindicatos de la CGT desplegarán distintas medidas de fuerza durante todo el mes.

Protesta de Ctera. FOTO Somostelam.com.ar
Protesta de Ctera. FOTO Somostelam.com.ar
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • CTERA y gremios docentes harán un paro nacional y protestas el 3 de agosto en toda Argentina para exigir la Paritaria Nacional y mejoras salariales ante salarios congelados.
  • Tras un año de salarios congelados en $500.000, CTERA concretará un paro de 24 horas, mientras gremios de la CGT aplicarán trabajo a reglamento y semaforazos durante el mes.
  • El conflicto mantendrá la tensión educativa en agosto para presionar al Gobierno a reabrir paritarias, bajo la incertidumbre legal sobre la educación como servicio esencial.
Resumen generado con IA

Los sindicatos docentes anunciaron un nuevo plan de lucha que comenzará el próximo lunes 3 de agosto y se extenderá durante todo el mes, en reclamo de mejoras salariales y de la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. La principal medida será un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), al que se sumará un esquema de protestas impulsado por los gremios educativos de la CGT.

La decisión llega luego de varios meses de reclamos sin respuestas por parte del Gobierno nacional. Los sindicatos sostienen que el salario mínimo docente permanece congelado en $500.000 desde hace un año y denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

Paro docente nacional: cuándo será

El congreso nacional de CTERA resolvió convocar a un paro nacional de 24 horas para el lunes 3 de agosto en todas las escuelas del país. La medida busca rechazar lo que el gremio calificó como "el ajuste en la educación" y exigir la inmediata apertura de la Paritaria Nacional Docente.

Además del reclamo salarial, la organización sindical cuestionó el desfinanciamiento del sistema educativo y reclamó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo y mayores inversiones en infraestructura escolar, conectividad, comedores y becas.

Qué medidas tomará la CGT durante agosto

En paralelo al paro de CTERA, los gremios docentes nucleados en la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), iniciarán un plan de lucha que no incluirá huelgas, pero sí una serie de acciones para visibilizar el conflicto.

Entre las medidas previstas figuran:

Trabajo a reglamento.

Clases informativas para alumnos sobre la situación educativa.

"Semaforazos" en distintos puntos del país.

Volanteadas.

Movilización al Ministerio de Capital Humano o a la Secretaría de Educación como cierre del plan de lucha.

Los detalles serán presentados oficialmente en una conferencia de prensa que se realizará el lunes por la tarde en la sede de la CGT.

Por qué la CGT no convocó a un paro

Los sindicatos docentes de la CGT decidieron evitar una huelga nacional debido a la incertidumbre jurídica sobre la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que incorporó a la educación dentro de los servicios esenciales.

La normativa establece que, en caso de paro, debe garantizarse un 75% de prestación mínima del servicio, lo que limita el alcance de las medidas de fuerza. Aunque una resolución judicial suspendió de manera cautelar la aplicación de esa disposición para el sector docente, la apelación presentada por el Gobierno mantiene abierto el conflicto judicial y genera dudas entre los gremios sobre las posibles sanciones.

Los principales reclamos de los docentes

Los sindicatos educativos coinciden en una serie de demandas dirigidas al Gobierno nacional:

Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

Recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo.

Restitución y pago del FONID.

Nueva ley de financiamiento educativo.

Mayor inversión en infraestructura, conectividad, becas y comedores escolares.

Rechazo a una eventual reforma jubilatoria y al proyecto de Libertad Educativa impulsado por el oficialismo.

Con este escenario, agosto comenzará con nuevas protestas en el sistema educativo, mientras los gremios buscan reabrir la negociación salarial y presionar al Gobierno para que convoque a la mesa paritaria nacional.

Temas Confederación General del TrabajoConfederación de Trabajadores de la Educación de la República ArgentinaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100
1

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
2

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Lisandro Catalán: “No tengo dudas de que Milei será reelecto y en Tucumán daremos batalla contra los acoples”
3

Lisandro Catalán: “No tengo dudas de que Milei será reelecto y en Tucumán daremos batalla contra los acoples”

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio
4

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista
5

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista

Ranking notas premium
Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
1

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
2

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
3

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
4

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer
5

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Más Noticias
El SMN advierte que El Niño ya comenzó: cómo afectará al clima en Argentina

El SMN advierte que El Niño ya comenzó: cómo afectará al clima en Argentina

Atrapados en la alta montaña: rescataron a más de 100 turistas varados por un temporal de nieve en Catamarca

Atrapados en la alta montaña: rescataron a más de 100 turistas varados por un temporal de nieve en Catamarca

Sin luz y fuera de sus departamentos: la incertidumbre de los vecinos tras la explosión en Monteagudo al 100

Sin luz y fuera de sus departamentos: la incertidumbre de los vecinos tras la explosión en Monteagudo al 100

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Alerta roja por frío extremo en Argentina: qué provincias también esperan nieve y tormentas

Alerta roja por frío extremo en Argentina: qué provincias también esperan nieve y tormentas

Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”

Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”

Comentarios