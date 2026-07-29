Ciudadanía italiana: qué cambia para los trámites de los descendientes argentinos con la Ley Tajani
La Corte Constitucional italiana decidió enviar el debate sobre la Ley Tajani al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La resolución mantiene en espera a miles de descendientes argentinos que buscan obtener la ciudadanía por sangre.
Resumen para apurados
- La Corte Constitucional italiana derivó la Ley Tajani al Tribunal de la UE para evaluar si la restricción de la ciudadanía por descendencia viola los tratados comunitarios.
- La norma modificó el acceso ilimitado generacional previo. Debido a la consulta judicial, diversos tribunales italianos suspendieron trámites de familias argentinas afectadas.
- La resolución de la justicia europea determinará en forma definitiva si miles de descendientes argentinos podrán o no tramitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana.
Durante años, miles de familias argentinas buscaron documentos, reconstruyeron árboles genealógicos y viajaron a Italia con un mismo objetivo: obtener el reconocimiento de la ciudadanía de sus antepasados. Ahora, ese camino quedó atravesado por una disputa judicial que podría modificar las reglas para los descendientes de italianos.
La Corte Constitucional de Italia decidió no resolver de manera directa la validez de la Ley Tajani (Ley 74/2025), una reforma que restringió la transmisión de la ciudadanía por descendencia. En su lugar, envió una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que deberá determinar si la norma es compatible con los tratados comunitarios.
La decisión abrió un período de incertidumbre para miles de personas, especialmente en países como Argentina y Brasil, donde la ciudadanía italiana tiene una fuerte demanda.
Qué cambió con la Ley Tajani
La reforma impulsada en 2025 modificó las condiciones para acceder a la ciudadanía italiana por descendencia. Antes, el reconocimiento podía solicitarse sin un límite generacional, siempre que se pudiera comprobar el vínculo familiar y que se cumplieran los requisitos establecidos.
Con la nueva normativa, algunos descendientes quedaron fuera del acceso automático y comenzaron las discusiones sobre el alcance de la medida.
El punto central del conflicto judicial está relacionado con la posibilidad de aplicar estos cambios a situaciones familiares que comenzaron antes de la entrada en vigencia de la ley.
Una definición que llegará desde Europa
A través de la Ordenanza N° 147/2026, la Corte Constitucional italiana consideró que el debate no debe analizarse únicamente desde las normas internas del país, sino también desde el marco jurídico de la Unión Europea.
Por eso, el TJUE tendrá la tarea de evaluar si las restricciones establecidas por Italia respetan los principios comunitarios vinculados con la ciudadanía europea.
Mientras tanto, distintos tribunales italianos adoptaron posiciones diferentes frente a los reclamos. Algunos suspendieron procesos hasta contar con una definición, mientras otros continuaron analizando casos particulares.
Qué puede pasar ahora
El futuro de miles de trámites dependerá de la resolución del tribunal europeo. Un fallo favorable a los descendientes podría modificar el alcance de la Ley Tajani, mientras que una confirmación de la normativa actual consolidaría las nuevas restricciones.
Hasta que exista una decisión definitiva, quienes buscan obtener la ciudadanía italiana deberán atravesar un escenario marcado por la espera y la falta de certezas.
La disputa judicial no solo pone en juego un trámite administrativo: para muchas familias argentinas representa la posibilidad de recuperar un vínculo histórico con Italia y mantener una conexión con sus raíces.