Ciudadanía italiana: qué cambia para los trámites de los descendientes argentinos con la Ley Tajani

La Corte Constitucional de Italia decidió no resolver de manera directa la validez de la Ley Tajani (Ley 74/2025), una reforma que restringió la transmisión de la ciudadanía por descendencia. En su lugar, envió una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que deberá determinar si la norma es compatible con los tratados comunitarios.