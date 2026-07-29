Acueducto de Vipos: de qué trata el convenio que firmó el Gobierno con los propietarios de los terrenos

El Gobierno dio un nuevo paso para avanzar con el Acueducto de Vipos, una obra considerada estratégica para reforzar la provisión de agua potable en el Gran San Miguel de Tucumán y localidades cercanas. En la sede de la Fiscalía de Estado se firmó un convenio con propietarios de terrenos alcanzados por la traza, que permitirá ingresar a los inmuebles y continuar con los trabajos previstos.