Acueducto de Vipos: de qué trata el convenio que firmó el Gobierno con los propietarios de los terrenos
Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán firmó un convenio con propietarios privados para habilitar terrenos y construir el Acueducto de Vipos, mejorando la provisión de agua potable.
- El acuerdo abarca 9.176 metros de traza en propiedades de la familia López de Zavalía. Permitirá fijar servidumbres administrativas en la obra, que durará 42 meses.
- La obra, priorizada por el gobernador Jaldo, busca resolver el déficit hídrico histórico de miles de familias del área metropolitana y potenciar el desarrollo provincial.
El Gobierno dio un nuevo paso para avanzar con el Acueducto de Vipos, una obra considerada estratégica para reforzar la provisión de agua potable en el Gran San Miguel de Tucumán y localidades cercanas. En la sede de la Fiscalía de Estado se firmó un convenio con propietarios de terrenos alcanzados por la traza, que permitirá ingresar a los inmuebles y continuar con los trabajos previstos.
El acuerdo fue celebrado entre el Gobierno provincial y la familia López de Zavalía, cuyos inmuebles forman parte del recorrido por donde se instalará la infraestructura. La firma permitirá despejar una parte importante de la traza y habilitar el acceso a los terrenos, un paso necesario para el desarrollo de la obra.
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, destacó la predisposición de los propietarios y valoró el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.
“Desde Fiscalía de Estado trabajamos con la misma intención que tiene el Gobierno de la Provincia: hacer que Tucumán sea mejor, con más infraestructura, mejores servicios y la colaboración de todos los sectores”, expresó.
La funcionaria también agradeció especialmente a la familia López de Zavalía por su decisión de acompañar el proyecto. “Están prestando su colaboración y su buena disposición para despejar una parte muy importante de la traza. Este gesto de generosidad, como gobierno y como tucumanos, lo valoramos profundamente y lo agradecemos”, afirmó.
Qué permite el convenio
El director Judicial de la Fiscalía de Estado, Leonardo Debono, explicó que el principal objetivo del acuerdo es habilitar el ingreso a los terrenos para comenzar con las tareas correspondientes. A partir de allí, se avanzará con la constitución de las servidumbres administrativas necesarias para la ejecución de la obra.
El sector involucrado comprende un tramo de 9.176 metros longitudinales, con una franja de cinco metros de ancho destinada a la instalación de la cañería y a la ejecución de las obras complementarias.
“La obra ya se encuentra en ejecución y era fundamental contar con la voluntad de los propietarios para liberar la traza y permitir el acceso. El plazo estimado de ejecución es de 42 meses”, explicó.
De esta manera, el convenio busca resolver uno de los aspectos necesarios para que la obra pueda avanzar sobre terrenos de propiedad privada, al tiempo que se completan los procedimientos administrativos vinculados con las servidumbres.
El respaldo de los propietarios
Desde la familia López de Zavalía remarcaron que la decisión de permitir el paso del acueducto por sus tierras responde al impacto que tendrá la obra para la comunidad.
Lucía López de Zavalía sostuvo que el proyecto representa una oportunidad de crecimiento para la provincia y destacó la importancia de mejorar el acceso al agua.
“Creemos que esta obra significa crecimiento para todo Tucumán y que permitirá que todos estemos mejor con el tema del agua”, manifestó.
En tanto, Javier López de Zavalía confirmó la conformidad de la familia para que el acueducto atraviese sus terrenos y expresó su expectativa por el avance de los trabajos.
“Dimos nuestra conformidad para que se construya el acueducto a través de nuestras tierras. Sabemos que la obra ya comenzó y esperamos que avance en los distintos frentes previstos”, señaló.
Una obra clave para el sistema de agua
El Acueducto de Vipos es una de las obras priorizadas por la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo para fortalecer la infraestructura hídrica de Tucumán. El proyecto apunta a mejorar el sistema de provisión de agua potable y acompañar la demanda de miles de familias del área metropolitana y localidades cercanas.
Con la obra ya en ejecución y un plazo estimado de 42 meses, el convenio firmado en la Fiscalía de Estado representa un avance concreto para liberar parte de la traza y garantizar el acceso a los terrenos por donde deberá pasar la nueva infraestructura.