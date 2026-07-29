Dos figuras de la Selección argentina podrían recibir una de las máximas distinciones de Entre Ríos

La iniciativa fue impulsada por la diputada Carolina Streitenberger, junto a legisladores oficialistas, luego de la participación de ambos futbolistas en el Mundial 2026. El texto resalta que su desempeño deportivo constituye un motivo de orgullo para los entrerrianos y destaca valores como el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia, la humildad y el compromiso.