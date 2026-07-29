Mundial 2026

Dos figuras de la Selección argentina podrían recibir una de las máximas distinciones de Entre Ríos

Diputados oficialistas impulsaron la propuesta para reconocer a los dos futbolistas entrerrianos por su representación de la provincia y del país.

RECONOCIMIENTO. Un proyecto de ley busca declarar Ciudadanos Ilustres de Entre Ríos a Lisandro Martínez y Marcos Senesi por su trayectoria y su representación de la Selección argentina.
RECONOCIMIENTO. Un proyecto de ley busca declarar Ciudadanos Ilustres de Entre Ríos a Lisandro Martínez y Marcos Senesi por su trayectoria y su representación de la Selección argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Diputados de Entre Ríos presentaron un proyecto para declarar Ciudadanos Ilustres a los futbolistas Lisandro Martínez y Marcos Senesi por su labor en la Selección argentina.
  • La iniciativa de la diputada Carolina Streitenberger destaca el profesionalismo y esfuerzo de ambos defensores nacidos en Gualeguay y Concordia para llegar al máximo nivel.
  • De aprobarse en la Legislatura provincial, los defensores recibirán la máxima distinción oficial, consolidándose como referentes deportivos para las futuras generaciones.
Resumen generado con IA

Los defensores Lisandro Martínez y Marcos Senesi podrían recibir uno de los máximos reconocimientos de la provincia de Entre Ríos. Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone declararlos Ciudadanos Ilustres por su destacada trayectoria y por representar a la provincia con la camiseta de la Selección argentina.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Carolina Streitenberger, junto a legisladores oficialistas, luego de la participación de ambos futbolistas en el Mundial 2026. El texto resalta que su desempeño deportivo constituye un motivo de orgullo para los entrerrianos y destaca valores como el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia, la humildad y el compromiso.

En el caso de Martínez, nacido en Gualeguay, el proyecto reconoce su recorrido deportivo y su representación de Entre Ríos y de la Argentina, al considerarlo un ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Respecto de Senesi, oriundo de Concordia, la propuesta pone el foco en su profesionalismo, dedicación y capacidad de superación.

Los impulsores de la iniciativa remarcaron que resulta especialmente significativo que dos futbolistas nacidos en Entre Ríos hayan alcanzado al mismo tiempo el máximo nivel de representación con la Selección argentina, un hecho que, según sostienen, enaltece a toda la provincia.

El proyecto ya fue presentado

La propuesta deberá ser tratada en la Legislatura entrerriana. De aprobarse, Martínez y Senesi serán distinguidos oficialmente como Ciudadanos Ilustres de Entre Ríos por su aporte al deporte y por representar a la provincia en la élite del fútbol mundial.

Temas Selección Argentina de fútbolHonorable Cámara de Diputados de la NaciónEntre RíosMáximoLisandro MartínezMundial 2026Marcos Senesi
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