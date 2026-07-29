La UEFA amenaza con boicotear el Mundial 2030 y profundiza su conflicto con la FIFA de Infantino
El organismo europeo cuestionó el plan para incorporar inversores privados al negocio comercial de la Copa del Mundo, convocó a una reunión de emergencia y advirtió que podría impulsar un boicot al torneo.
Resumen para apurados
- La UEFA amenazó con boicotear el Mundial 2030 tras rechazar el nuevo plan de la FIFA de Gianni Infantino para incorporar inversores privados al negocio comercial del torneo.
- La FIFA lanzó FIFA Forward Enterprise para captar 4.200 millones de dólares en derechos comerciales, lo que desató duras críticas de la UEFA y de la Federación Inglesa.
- La UEFA convocó a una reunión de emergencia para evaluar medidas. Un posible boicot pone en riesgo la gobernanza global del fútbol y la organización de futuros mundiales.
La disputa entre la UEFA y la FIFA sumó un nuevo capítulo después de que el organismo presidido por Gianni Infantino anunciara un proyecto para incorporar inversores privados al negocio comercial del Mundial. La iniciativa generó un fuerte rechazo en Europa y abrió la puerta a un posible boicot de las federaciones del continente.
El plan contempla la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva empresa que administraría derechos comerciales como televisión, patrocinios, venta de entradas y licencias. Según explicó la FIFA, la operación permitiría captar hasta 4.200 millones de dólares de capital privado sin ceder el control sobre las decisiones deportivas y serviría para financiar programas de desarrollo del fútbol en todo el mundo.
La respuesta de la UEFA fue inmediata. A través de un comunicado, calificó la propuesta como un "cruce de línea" y cuestionó que la FIFA no informara previamente a las federaciones europeas. Además, convocó a una reunión de emergencia para analizar los próximos pasos y dejó abierta la posibilidad de impulsar un boicot si el proyecto avanza.
Las críticas también llegaron desde la Federación Inglesa y del primer ministro británico, quienes expresaron preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre la gobernanza del fútbol. Para la UEFA, la comercialización del Mundial mediante inversores privados pone en riesgo la independencia de las instituciones que administran el deporte.
La defensa de la FIFA
Desde la FIFA aseguraron que los inversores ingresarían únicamente a una filial comercial y no al organismo rector, que conservaría el control absoluto sobre las competencias y las decisiones deportivas. Además, Infantino defendió la iniciativa al afirmar que permitirá incrementar los recursos destinados al desarrollo del fútbol y aumentar los fondos que reciben las 211 asociaciones miembro.