Tras posar con la bandera de Malvinas, dos jugadores de la Selección reforzaron la seguridad de sus casas

La polémica también creció después de que se difundieran imágenes de los festejos en el vestuario argentino, donde Martínez posó junto a una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas". En esa celebración también aparecían Mac Allister, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, una escena que tuvo amplia repercusión en medios del Reino Unido.