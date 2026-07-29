Mundial 2026

Tras posar con la bandera de Malvinas, dos jugadores de la Selección reforzaron la seguridad de sus casas

Según un medio británico, ambos futbolistas contrataron seguridad privada para sus viviendas tras la repercusión que generó la imagen de los festejos contr Inglaterra.

PRECAUCIÓN. Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister reforzaron la seguridad de sus viviendas en Inglaterra tras la semifinal del Mundial ante el seleccionado británico.
PRECAUCIÓN. Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister reforzaron la seguridad de sus viviendas en Inglaterra tras la semifinal del Mundial ante el seleccionado británico.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister reforzaron la seguridad de sus casas en Inglaterra tras vencer a esa selección en el Mundial 2026 y posar con una bandera de Malvinas.
  • La decisión fue privada y preventiva ante el temor a actos vandálicos de hinchas ingleses tras la eliminación y la difusión de fotos festejando con el lema patrio.
  • Sin incidentes reportados, el caso evidencia cómo las tensiones históricas y deportivas trascienden la cancha, afectando la vida cotidiana de las figuras en el exterior.
Resumen generado con IA

La victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó repercusiones deportivas. Según publicó el diario británico The Sun, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister contrataron seguridad privada para custodiar sus viviendas en el noroeste de Inglaterra por temor a posibles represalias.

De acuerdo con la información, la decisión fue adoptada de manera preventiva ante el clima de tensión que se generó tras la eliminación inglesa. El medio británico aseguró que ambos futbolistas evaluaron antecedentes de ataques vandálicos ocurridos luego de otras frustraciones deportivas de la selección inglesa y optaron por reforzar la protección de sus hogares.

La polémica también creció después de que se difundieran imágenes de los festejos en el vestuario argentino, donde Martínez posó junto a una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas". En esa celebración también aparecían Mac Allister, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, una escena que tuvo amplia repercusión en medios del Reino Unido.

Según el mismo reporte, ni Manchester United ni el club de Mac Allister participaron en la contratación de la custodia. La medida habría sido tomada exclusivamente por los futbolistas para proteger a sus familias, aunque las autoridades confirmaron que no se registraron incidentes ni ataques contra sus propiedades.

Una medida preventiva

Pese a la tensión generada tras la semifinal, tanto Martínez como Mac Allister mantienen una buena relación con los hinchas de sus clubes en Inglaterra. Sin embargo, optaron por reforzar la se

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