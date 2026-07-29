Revelaron qué pasó en la pelea del vestuario de Colombia que terminó con Néstor Lorenzo en el suelo

De acuerdo con ese relato, el atacante no advirtió que quien intentaba frenarlo era el seleccionador colombiano y reaccionó por instinto. "Yo no sabía que era él, abrí los brazos para quitármelo de encima y ahí me di cuenta de que era el profe y que había caído al suelo", fue la explicación que, según Suárez, le dio el futbolista.