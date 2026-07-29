Mundial 2026

Revelaron qué pasó en la pelea del vestuario de Colombia que terminó con Néstor Lorenzo en el suelo

Alberto Suárez, el primer entrenador de Durán, contó la versión que le dio el delantero sobre el incidente con el seleccionador colombiano y desmintió parte de los rumores.

VERSIÓN. Alberto Suárez contó cuál fue la explicación que Jhon Jader Durán le dio sobre el incidente que terminó con Néstor Lorenzo en el piso durante una discusión en el vestuario colombiano.
VERSIÓN. Alberto Suárez contó cuál fue la explicación que Jhon Jader Durán le dio sobre el incidente que terminó con Néstor Lorenzo en el piso durante una discusión en el vestuario colombiano.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Alberto Suárez reveló que Jhon Jader Durán hizo caer al DT Néstor Lorenzo en el vestuario de Colombia al reaccionar por instinto durante una discusión con un compañero.
  • El hecho ocurrió en junio de 2025 y fue desmentido por la Federación Colombiana. Suárez explicó que Durán no vio a Lorenzo cuando este intervino para separarlo del conflicto.
  • Suárez defendió al joven delantero ante las críticas y abogó por su maduración profesional y personal de cara al inicio de su nueva etapa futbolística en el Benfica.
Resumen generado con IA

La polémica que rodeó a la selección de Colombia tras el incidente entre Jhon Jader Durán y Néstor Lorenzo sumó un nuevo capítulo. Alberto Suárez, ex entrenador del delantero y una de las personas de mayor confianza del futbolista, reveló por primera vez cuál fue la versión que el atacante le dio sobre el episodio ocurrido en el vestuario.

Según explicó Suárez en el pódcast Un Break, Durán le negó haber agredido al entrenador de la selección. El técnico aseguró que el delantero le contó que mantenía una fuerte discusión con un compañero y lo sujetaba de la camiseta cuando Lorenzo intervino para separarlos desde atrás.

De acuerdo con ese relato, el atacante no advirtió que quien intentaba frenarlo era el seleccionador colombiano y reaccionó por instinto. "Yo no sabía que era él, abrí los brazos para quitármelo de encima y ahí me di cuenta de que era el profe y que había caído al suelo", fue la explicación que, según Suárez, le dio el futbolista.

El episodio había salido a la luz en junio de 2025, cuando trascendió que Durán había protagonizado un altercado con varios integrantes del plantel y que Lorenzo terminó en el piso al intentar intervenir. En aquel momento, tanto el delantero como la Federación Colombiana de Fútbol desmintieron esa versión y calificaron las informaciones como simples rumores.

La defensa de Durán

Además de revelar esa conversación, Suárez defendió públicamente al delantero y aseguró que ha sido injustamente señalado desde muy joven. El entrenador sostuvo que Durán nunca recibió el acompañamiento necesario para afrontar el rápido crecimiento de su carrera y expresó su deseo de que pueda madurar tanto dentro como fuera de la cancha, ahora que comienza una nueva etapa en Benfica.

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