A un año sin Locomotora Oliveras: el combate inédito que la boxeadora nunca pudo concretar

A un año del fallecimiento de Alejandra "Locomotora" Oliveras, su nombre continúa ocupando un lugar destacado en la historia del boxeo argentino. Dueña de una carrera que la llevó a conquistar seis títulos mundiales, la exdeportista también se destacó por impulsar debates sobre el rol de las mujeres en el deporte y por defender la igualdad de oportunidades.