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A un año sin Locomotora Oliveras: el combate inédito que la boxeadora nunca pudo concretar

Alejandra "Locomotora" Oliveras quería marcar un antes y un después en el deporte con un desafío histórico.

El 28 de junio se cumplió un año de la muerte de Locomotora Oliveras
El 28 de junio se cumplió un año de la muerte de Locomotora Oliveras La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • A un año de la muerte de la boxeadora argentina Alejandra Oliveras, se recuerda su deseo de enfrentar a un rival masculino para combatir prejuicios de género.
  • Pese a ganar seis títulos mundiales, el combate nunca se concretó debido a que las federaciones prohíben peleas intergénero por razones médicas y de seguridad.
  • Oliveras dejó un legado histórico en el deporte argentino por sus logros y su labor social, inspirando a futuras generaciones en la lucha por la igualdad.
Resumen generado con IA

A un año del fallecimiento de Alejandra "Locomotora" Oliveras, su nombre continúa ocupando un lugar destacado en la historia del boxeo argentino. Dueña de una carrera que la llevó a conquistar seis títulos mundiales, la exdeportista también se destacó por impulsar debates sobre el rol de las mujeres en el deporte y por defender la igualdad de oportunidades.

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Entre los proyectos que imaginó para el tramo final de su carrera hubo uno que nunca llegó a concretarse, pero que despertó una fuerte repercusión cuando lo hizo público: quería disputar una pelea oficial contra un hombre.

El histórico desafío que soñaba con llevar al ring

Años antes de su muerte, Oliveras contó en una entrevista que uno de sus mayores anhelos era protagonizar un combate frente a un rival masculino. Lejos de buscar una simple provocación, la exboxeadora explicaba que su objetivo era demostrar que las mujeres también podían desafiar los estereotipos y abrir un nuevo camino dentro del deporte.

"Mi sueño es pelear con un hombre. Quiero demostrar que una mujer también puede", expresó en aquella oportunidad.

Para Oliveras, el verdadero significado de ese combate no estaba puesto en el resultado, sino en el mensaje que podía transmitir. Consideraba que una pelea de esas características permitiría cuestionar los límites que históricamente enfrentaron las mujeres en disciplinas dominadas por hombres.

Por qué nunca pudo concretar ese combate

Pese a su deseo, el proyecto nunca avanzó porque las principales federaciones internacionales de boxeo no contemplan la realización de peleas oficiales entre hombres y mujeres. Las normas deportivas vigentes establecen esa restricción por motivos relacionados con la seguridad de los competidores, las diferencias físicas y los criterios médicos que regulan la actividad profesional.

De esta manera, el combate que Oliveras imaginaba quedó como uno de los grandes sueños pendientes de su carrera.

El legado de Locomotora Oliveras más allá de los títulos

Aunque ese desafío nunca se hizo realidad, Alejandra Oliveras dejó una huella profunda en el deporte argentino. A lo largo de su trayectoria consiguió seis campeonatos mundiales en distintas categorías y se convirtió en una de las máximas referentes del boxeo femenino.

Tras su retiro de la competencia, continuó vinculada al deporte mediante escuelas de boxeo, proyectos sociales y charlas motivacionales, donde promovía la actividad física como una herramienta de inclusión, disciplina y superación personal.

El 28 de julio de 2025, la exboxeadora falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular, una noticia que generó una profunda conmoción en el deporte argentino. A un año de su muerte, además de sus logros sobre el ring, permanece vigente el recuerdo de una mujer que desafió los prejuicios, inspiró a nuevas generaciones y nunca dejó de luchar por los objetivos que consideraba posibles.

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