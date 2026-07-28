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Video: así fue el rescate al "Dibu" Martínez tras quedar atrapado en el barro en Mar del Plata

Emiliano "Dibu" Martínez vivió un inesperado episodio en Sierra de los Padres, donde su camioneta quedó encajada luego de intentar ayudar a un amigo. Un vecino lo asistió con un tractor y el arquero campeón del mundo sorprendió con un gesto que emocionó a toda la familia.

Video: así fue el rescate al Dibu Martínez tras quedar atrapado en el barro en Mar del Plata
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El arquero Emiliano Martínez quedó varado en el barro el pasado sábado en Sierra de los Padres al intentar auxiliar a un amigo tras las intensas lluvias en la zona.
  • Tras errar una maniobra, su camioneta se atascó y un vecino lo rescató con un tractor en un operativo de tres horas. Como agradecimiento, el futbolista regaló su campera.
  • La viralización del video resalta la humildad del campeón mundial fuera de la cancha, consolidando su imagen cercana y el afecto del público de cara al próximo Mundial.
Resumen generado con IA

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de las canchas. El arquero de la Selección argentina y del Aston Villa protagonizó una curiosa situación en Sierra de los Padres, cerca de Mar del Plata, cuando la camioneta que conducía quedó atrapada en el barro tras las intensas lluvias que afectaron la zona.

Todo ocurrió el último sábado, cuando el campeón del mundo intentó ayudar a un amigo cuyo vehículo se había encajado en un camino rural. Sin embargo, la maniobra no salió como esperaba y terminó con su propia camioneta atascada en una cuneta.

Lejos de perder la calma, Martínez se tomó el episodio con humor. Cuando comenzaron a acercarse algunos vecinos para colaborar, explicó entre risas lo sucedido: "Amigo, le erré a la maniobra".

Tres horas de rescate y un gesto que emocionó a todos

Uno de los primeros en llegar fue Leonardo Albarracín, un vecino que había salido a recorrer la zona junto a su hijo con la ilusión de encontrarse con el arquero de la Selección.

Al advertir que la camioneta no podía salir por sus propios medios, regresó para buscar un tractor y otra camioneta con el objetivo de remolcar tanto el vehículo del Dibu como el de su amigo.

Las tareas de rescate demandaron cerca de tres horas, tiempo en el que la familia pudo compartir un largo momento con el arquero, quien, según contaron, se mostró siempre amable, relajado y con la sencillez de cualquier vecino.

Una vez que finalmente lograron sacar la camioneta del barro, Martínez quiso agradecer la ayuda de una manera muy especial. Le regaló a Albarracín la campera que llevaba puesta y, además, firmó camisetas y distintos recuerdos que la familia tenía preparados "por si algún día se cruzaban" con el ídolo.

El gesto terminó de conquistar a quienes participaron del rescate. Según relató el propio vecino, el arquero nunca perdió la humildad y agradeció constantemente la colaboración recibida.

El episodio rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde comenzaron a circular imágenes y videos del momento en que el Dibu esperaba que lograran liberar su camioneta, protagonizando una escena muy distinta a las habituales atajadas que lo convirtieron en uno de los grandes referentes del deporte argentino.

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