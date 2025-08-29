Secciones
SociedadActualidad

El conmovedor posteo del hijo de "Locomotora" Oliveras: “Aún nadie lo puede creer”

Familiares y seguidores homenajearon a la multicampeona de boxeo, fallecida el 28 de julio tras un ACV. Su hijo Alejandro le dedicó un mensaje cargado de amor y compromiso con sus enseñanzas.

El conmovedor posteo del hijo de Locomotora Oliveras: “Aún nadie lo puede creer” El conmovedor posteo del hijo de "Locomotora" Oliveras: “Aún nadie lo puede creer”
Hace 3 Hs

Este jueves se cumplió un mes de la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, una de las figuras más emblemáticas del boxeo argentino, y el dolor sigue intacto entre sus seres queridos y sus seguidores. Su hijo Alejandro le dedicó un sentido mensaje en redes sociales, en el que expresó su tristeza, pero también la decisión de honrar los valores que su madre le transmitió.

“Hoy, ya hace un mes de tu partida, aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca, y a todos nos hacés falta”, escribió el joven ante sus casi 20 mil seguidores, acompañando el texto con una foto junto a la boxeadora. Musicalizó la publicación con la canción Those Eyes, de la banda New West.

El conmovedor posteo del hijo de Locomotora Oliveras: “Aún nadie lo puede creer”

Conmovido, Alejandro destacó el amor y la admiración por su madre: “Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto, y siempre va a ser así”. Además, prometió seguir sus enseñanzas: “Voy a seguir sus pasos, el no darme por vencido, vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar la naturaleza y el trabajo que es sagrado”.

El homenaje incluyó también un video de su madre arengando a un grupo de alumnos durante un entrenamiento: “Fuerte, apretá la panza, apretá el oje...”, se la escuchaba motivar con la fuerza que la caracterizaba. “Siempre en nuestros corazones, como te extrañamos. Tan ella”, agregó el joven.

El conmovedor posteo del hijo de Locomotora Oliveras: “Aún nadie lo puede creer”

La voz de su hermano

Otro de los familiares que se expresó fue Jesús Oliveras, hermano de la campeona, quien compartió en Instagram una foto con la frase: “Es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía”. En diálogo con Teleshow, recordó con emoción la trayectoria de Alejandra:

“Hermanita, Locomotora, campeona. Ya un mes de tu paso a la inmortalidad y esta gran pelea que tuviste por tu vida, que no fue perdida... Pasaste a la inmortalidad porque quedaste en el corazón de todos los argentinos, de tus fans, de la gente que motivaste. Dejaste en alto a la Argentina con tus seis títulos mundiales y con tu paso a la ficción”.

Y cerró con un mensaje de amor eterno: “Hiciste tanto en tan poco tiempo... Te voy a extrañar toda la vida, hasta el último suspiro. Te amo, hermana... Te amo”.

Temas Alejandra "Locomotora" Oliveras
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El hijo de la Locomotora Oliveras opinó sobre el debut actoral de su madre: Es muy impactante verla

El hijo de la Locomotora Oliveras opinó sobre el debut actoral de su madre: "Es muy impactante verla"

Escuchá las cinco claves de la semana: agenda deportiva, días difíciles para el Gobierno y el final de un juicio histórico

Escuchá las cinco claves de la semana: agenda deportiva, días difíciles para el Gobierno y el final de un juicio histórico

Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
3

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
4

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
6

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Más Noticias
Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Día de San Miguel Arcángel: por qué se celebra cada 29 de septiembre y cuál es su relevancia para la Iglesia Católica

Día de San Miguel Arcángel: por qué se celebra cada 29 de septiembre y cuál es su relevancia para la Iglesia Católica

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Comentarios