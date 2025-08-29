El conmovedor posteo del hijo de "Locomotora" Oliveras: “Aún nadie lo puede creer”

Este jueves se cumplió un mes de la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, una de las figuras más emblemáticas del boxeo argentino, y el dolor sigue intacto entre sus seres queridos y sus seguidores. Su hijo Alejandro le dedicó un sentido mensaje en redes sociales, en el que expresó su tristeza, pero también la decisión de honrar los valores que su madre le transmitió.
“Hoy, ya hace un mes de tu partida, aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca, y a todos nos hacés falta”, escribió el joven ante sus casi 20 mil seguidores, acompañando el texto con una foto junto a la boxeadora. Musicalizó la publicación con la canción Those Eyes, de la banda New West.
Conmovido, Alejandro destacó el amor y la admiración por su madre: “Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto, y siempre va a ser así”. Además, prometió seguir sus enseñanzas: “Voy a seguir sus pasos, el no darme por vencido, vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar la naturaleza y el trabajo que es sagrado”.
El homenaje incluyó también un video de su madre arengando a un grupo de alumnos durante un entrenamiento: “Fuerte, apretá la panza, apretá el oje...”, se la escuchaba motivar con la fuerza que la caracterizaba. “Siempre en nuestros corazones, como te extrañamos. Tan ella”, agregó el joven.
La voz de su hermano
Otro de los familiares que se expresó fue Jesús Oliveras, hermano de la campeona, quien compartió en Instagram una foto con la frase: “Es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía”. En diálogo con Teleshow, recordó con emoción la trayectoria de Alejandra:
“Hermanita, Locomotora, campeona. Ya un mes de tu paso a la inmortalidad y esta gran pelea que tuviste por tu vida, que no fue perdida... Pasaste a la inmortalidad porque quedaste en el corazón de todos los argentinos, de tus fans, de la gente que motivaste. Dejaste en alto a la Argentina con tus seis títulos mundiales y con tu paso a la ficción”.
Y cerró con un mensaje de amor eterno: “Hiciste tanto en tan poco tiempo... Te voy a extrañar toda la vida, hasta el último suspiro. Te amo, hermana... Te amo”.