El conmovedor posteo del hijo de "Locomotora" Oliveras: “Aún nadie lo puede creer”

Conmovido, Alejandro destacó el amor y la admiración por su madre: “Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto, y siempre va a ser así”. Además, prometió seguir sus enseñanzas: “Voy a seguir sus pasos, el no darme por vencido, vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar la naturaleza y el trabajo que es sagrado”.