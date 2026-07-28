Copa del Mundo

La IFAB admitió un error arbitral que benefició a Argentina en el Mundial 2026

El organismo encargado de las reglas del fútbol aclaró el uso del VAR en jugadas de doble amonestación y dejó en evidencia que la expulsión de Breel Embolo, en los cuartos de final frente a Suiza, no debió producirse.

POLÉMICA. La IFAB aclaró el alcance del VAR y dejó en evidencia que la expulsión de Breel Embolo frente a Argentina no debió producirse.
POLÉMICA. La IFAB aclaró el alcance del VAR y dejó en evidencia que la expulsión de Breel Embolo frente a Argentina no debió producirse.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La IFAB admitió que la expulsión del suizo Breel Embolo ante Argentina en los cuartos del Mundial 2026 en Kansas City fue un error por mala aplicación del VAR.
  • Tras revisar una falta, el árbitro expulsó a Embolo por simulación. Con un jugador más en el tiempo suplementario, Argentina ganó 3-1 y avanzó a semifinales.
  • La aclaración oficial reabre el debate sobre el arbitraje y la IFAB anunció que revisará la reglamentación para evitar que este tipo de fallos se repitan.
Resumen generado con IA

La International Football Association Board (IFAB), organismo responsable de definir las reglas del fútbol, publicó una aclaración sobre el protocolo del VAR que reabrió una de las jugadas más discutidas del Mundial 2026. Según la interpretación difundida, la expulsión del delantero suizo Breel Embolo frente a la Selección argentina fue una decisión arbitral incorrecta.

La acción ocurrió durante los cuartos de final disputados en Kansas City. Con el marcador 1-1, el árbitro João Pinheiro sancionó una falta de Leandro Paredes sobre Embolo y amonestó al mediocampista argentino. Sin embargo, tras la intervención del VAR, el juez revocó esa decisión, consideró que el atacante había simulado y le mostró la segunda tarjeta amarilla, que derivó en su expulsión.

Con un jugador más durante el tiempo suplementario, la Selección argentina terminó imponiéndose por 3-1 y avanzó a las semifinales. Aquella decisión generó un fuerte debate durante el torneo y fue utilizada por varios sectores críticos para cuestionar el arbitraje del certamen.

Qué aclaró la IFAB

A través de una publicación oficial, la IFAB recordó que una tarjeta amarilla que no implique una segunda amonestación solo puede revisarse para corregir un error de identidad del futbolista sancionado, pero no para modificar la infracción en sí. De esta manera, el organismo dejó en claro que el procedimiento aplicado en la expulsión de Embolo no se ajustó al protocolo vigente y anunció que revisará la reglamentación para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

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