La IFAB admitió un error arbitral que benefició a Argentina en el Mundial 2026

Qué aclaró la IFAB

A través de una publicación oficial, la IFAB recordó que una tarjeta amarilla que no implique una segunda amonestación solo puede revisarse para corregir un error de identidad del futbolista sancionado, pero no para modificar la infracción en sí. De esta manera, el organismo dejó en claro que el procedimiento aplicado en la expulsión de Embolo no se ajustó al protocolo vigente y anunció que revisará la reglamentación para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.