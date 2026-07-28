Mundial 2026

Dani Olmo rechazó las disculpas de Roberto Ayala y volvió a apuntar contra el ayudante de Lionel Scaloni

El mediocampista español aseguró que el integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina "falta a la verdad" al justificar su reacción tras la final del Mundial.

CRUCE. Dani Olmo rechazó las disculpas de Roberto Ayala y aseguró que el integrante del cuerpo técnico argentino falta a la verdad sobre lo ocurrido tras la final del Mundial.
CRUCE. Dani Olmo rechazó las disculpas de Roberto Ayala y aseguró que el integrante del cuerpo técnico argentino "falta a la verdad" sobre lo ocurrido tras la final del Mundial.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Dani Olmo rechazó las disculpas del asistente argentino Roberto Ayala tras la final del Mundial 2026, al considerar que miente para justificar una agresión física.
  • Ayala admitió su error al intentar separar jugadores y ofreció disculparse, pero Olmo sostuvo que el argentino le puso la mano en la cara sin que existiera provocación previa.
  • El cruce expone la tensión remanente tras la final del torneo, aunque Olmo buscó dar vuelta la página para priorizar la consagración de España como campeona del mundo.
Resumen generado con IA

La polémica posterior a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sumó un nuevo capítulo. Luego de que Roberto Ayala manifestara públicamente su intención de disculparse por el incidente ocurrido tras el partido, Dani Olmo rechazó ese gesto y volvió a cuestionar el comportamiento del integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

En una entrevista con Diari de Terrassa, el futbolista español aseguró que no cree en el arrepentimiento del exdefensor argentino. "Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un golpe afirmando que era una respuesta a un dicho, seguramente no se arrepiente porque está faltando a la verdad. No le dije nada, así que a mí no me hace falta que se disculpe", afirmó.

Olmo también recordó el momento del altercado y explicó que estuvo cerca de reaccionar. "Cuando alguien de su cuerpo técnico me pone las manos en la cara de esa manera, mi instinto inmediato fue devolverle el golpe. Pero me contuve. Lo que realmente nos define no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad", expresó el volante del Barcelona.

Antes de estas declaraciones, Ayala había reconocido que no actuó correctamente y aseguró que su intención fue separar a los futbolistas para evitar que la situación pasara a mayores. Además, sostuvo que, si volvía a encontrarse con Olmo, le pediría disculpas personalmente por lo sucedido tras el encuentro.

La respuesta del español

Más allá de la controversia, Olmo prefirió destacar la conquista obtenida por España en el Mundial. "Gracias a Dios, lo realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble y somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo", concluyó el mediocampista.

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