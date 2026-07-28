Dani Olmo rechazó las disculpas de Roberto Ayala y volvió a apuntar contra el ayudante de Lionel Scaloni

En una entrevista con Diari de Terrassa, el futbolista español aseguró que no cree en el arrepentimiento del exdefensor argentino. "Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un golpe afirmando que era una respuesta a un dicho, seguramente no se arrepiente porque está faltando a la verdad. No le dije nada, así que a mí no me hace falta que se disculpe", afirmó.