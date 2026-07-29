Cuenta DNI: todos los descuentos que se pueden aprovechar antes de que termine julio

Resumen para apurados
- Banco Provincia renovó en julio los descuentos de la billetera Cuenta DNI para más de 10 millones de usuarios en Argentina, buscando incentivar el consumo local.
- La medida incrementó a $10.000 el tope de reintegro semanal en gastronomía e YPF Full, manteniendo rebajas del 20% al 40% en comercios de cercanía, garrafas y ferias.
- Estas promociones impulsan el poder adquisitivo familiar durante las vacaciones de invierno y consolidan la digitalización de los pagos en los comercios de cercanía.
Durante el mes de julio, la billetera digital Cuenta DNI presenta un conjunto renovado de promociones destinado a fortalecer el consumo diario de sus más de 10 millones de usuarios, con un énfasis particular en la temporada de vacaciones de invierno y en las compras dentro del comercio de cercanía.
La principal innovación del período reside en el incremento fijado para el límite de reintegro en dos rubros fundamentales: la categoría de gastronomía, disponible de lunes a domingo, y las compras en estaciones YPF Full durante los fines de semana. En ambas situaciones, el límite semanal de beneficio asciende de $8.000 a $10.000.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.
- Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.
- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.
- Gastronomía: 25% de descuento todos los días. Nuevo tope de $10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos.
- FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope de $10.000 por fin de semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.
- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos.
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