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Cuenta DNI: todos los descuentos que se pueden aprovechar antes de que termine julio

Con más de 10 millones de usuarios, la aplicación extiende sus promociones a toda la semana y sube a $10.000 el ahorro semanal en rubros clave.

Cuenta DNI: todos los descuentos que se pueden aprovechar antes de que termine julio
Cuenta DNI
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Banco Provincia renovó en julio los descuentos de la billetera Cuenta DNI para más de 10 millones de usuarios en Argentina, buscando incentivar el consumo local.
  • La medida incrementó a $10.000 el tope de reintegro semanal en gastronomía e YPF Full, manteniendo rebajas del 20% al 40% en comercios de cercanía, garrafas y ferias.
  • Estas promociones impulsan el poder adquisitivo familiar durante las vacaciones de invierno y consolidan la digitalización de los pagos en los comercios de cercanía.
Resumen generado con IA

Durante el mes de julio, la billetera digital Cuenta DNI presenta un conjunto renovado de promociones destinado a fortalecer el consumo diario de sus más de 10 millones de usuarios, con un énfasis particular en la temporada de vacaciones de invierno y en las compras dentro del comercio de cercanía.

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La principal innovación del período reside en el incremento fijado para el límite de reintegro en dos rubros fundamentales: la categoría de gastronomía, disponible de lunes a domingo, y las compras en estaciones YPF Full durante los fines de semana. En ambas situaciones, el límite semanal de beneficio asciende de $8.000 a $10.000.

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  • Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos. 
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos. 
  • Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos. 
  • Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.  
  • Gastronomía: 25% de descuento todos los días. Nuevo tope de $10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. 
  • FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope de $10.000 por fin de semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles. 
  • Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.
  • Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. 
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.  
  • Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos. 
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