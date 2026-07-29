Las tres fechas claves que ningún monotributista debe olvidar en agosto: ¿cuáles son los trámites?

El 20 de julio representó el primer compromiso clave al vencer la cuota mensual de la categoría. Cada persona debió cancelar su importe utilizando los medios de pago autorizados, entre los que se destacan el débito automático, la banca electrónica, las billeteras digitales, el Volante Electrónico de Pago (VEP) y las redes de cajeros.