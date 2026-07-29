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Las tres fechas claves que ningún monotributista debe olvidar en agosto: ¿cuáles son los trámites?

Repaso por las fechas determinantes del calendario fiscal de este mes para evitar multas, recategorizaciones de oficio y pagos fuera de término.

Las tres fechas claves que ningún monotributista debe olvidar en agosto: ¿cuáles son los trámites?
Fuente ARCA
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA notificó a monotributistas en Argentina sobre las fechas clave de agosto para realizar la recategorización obligatoria y evitar sanciones económicas.
  • El trámite se gestiona evaluando la facturación del último año, tras registrarse los vencimientos correspondientes a la cuota mensual y el ajuste de las escalas.
  • Entre el 6 y 20 de agosto ARCA recategorizará de oficio a los infractores, mientras que el 20 de agosto vencerá la cuota mensual con los nuevos valores vigentes.
Resumen generado con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) alertó a los pequeños contribuyentes sobre dos vencimientos fundamentales fijados entre julio y principios de agosto. Respetar estas fechas límites evita la imposición de sanciones económicas, la recategorización automática por parte del fisco y el abonar valores erróneos.

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El 20 de julio representó el primer compromiso clave al vencer la cuota mensual de la categoría. Cada persona debió cancelar su importe utilizando los medios de pago autorizados, entre los que se destacan el débito automático, la banca electrónica, las billeteras digitales, el Volante Electrónico de Pago (VEP) y las redes de cajeros.

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ARCA el trámite que no se debe olvidar

El segundo plazo decisivo quedó fijado para el 5 de agosto, término límite para completar la recategorización semestral. Esta gestión resulta obligatoria para quienes registraran variaciones durante el último año en sus ingresos, superficie dedicada al trabajo, consumo de energía o valor de los alquileres.

A lo largo del procedimiento, Arca exhibe la información recopilada en sus bases de datos para sugerir la escala adecuada a cada caso. De todas formas, la obligación final de revisar la exactitud de esos registros y validar la categoría asignada pertenece exclusivamente al usuario.

El organismo recordó que quienes deban subir de categoría y no realicen la recategorización podrán ser recategorizados de oficio, además de enfrentar sanciones económicas previstas por la normativa. En cambio, quienes deberían descender de categoría pero no efectúen el trámite continuarán abonando una cuota superior hasta la próxima revisión semestral.

  • 1 de agosto: comienzan a regir las nuevas escalas y valores del Monotributo.
  • Del 6 al 20 de agosto: ARCA podrá realizar recategorizaciones de oficio en los casos que correspondan.
  • 20 de agosto: vence el pago mensual con los nuevos importes establecidos para cada categoría.
Temas Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
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