Moratoria de la Anses: cuánto cuesta comprar aportes y por qué conviene tramitarla antes de agosto

Cómo tramitar el Plan de Pagos de Deuda en Anses

Las personas interesadas en acceder al régimen deben ingresar a Mi Anses para verificar los años de aportes registrados e identificar los períodos que necesitan regularizar, para luego generar las Ucap correspondientes desde el portal y efectuar el pago. Quienes requieran asistencia técnica o personal disponen de la opción de solicitar un turno para recibir atención de manera presencial en las distintas oficinas del organismo.