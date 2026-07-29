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Moratoria de la Anses: cuánto cuesta comprar aportes y por qué conviene tramitarla antes de agosto

Regularizar los 30 años sin aportes requerirá un desembolso mayor a partir del mes que viene.

Moratoria de la Anses: cuánto cuesta comprar aportes y por qué conviene tramitarla antes de agosto
La Gaceta, foto de archivo
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses recomendó a trabajadores cercanos a jubilarse tramitar la moratoria previsional antes de agosto de 2026 en Argentina para evitar aumentos por movilidad.
  • El Plan permite comprar aportes faltantes vía UCAP. En agosto, regularizar 30 años pasará de $14,4 a $14,7 millones para mujeres de 50-59 y varones de 55-64 años.
  • Adelantar el trámite permite un ahorro económico directo ante los continuos ajustes mensuales, asegurando el acceso a la jubilación futura a un costo menor.
Resumen generado con IA

El Plan de Pagos de Deuda Previsional mantiene activa la moratoria de la Anses pensada para aquellas personas que aún no cuentan con la edad requerida para jubilarse. A través de este sistema, los trabajadores tienen la posibilidad de adquirir los aportes faltantes para completar sus años de servicio y así asegurar el acceso al beneficio previsional llegado el momento.

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Dado que el costo de las unidades para regularizar los períodos sin aportes se ajusta mensualmente por movilidad, efectuar el trámite de forma previa a la actualización estipulada para agosto de 2026 permitirá concretarlo a un monto más económico.

Cómo comprar aportes de moratoria en Anses

El Plan de Pagos de Deuda Previsional se mantiene como la única alternativa vigente dentro de la moratoria de la Anses, diseñada específicamente para trabajadores a quienes les faltan hasta diez años para alcanzar la edad jubilatoria. Este mecanismo brinda la posibilidad de comprar los períodos de servicio faltantes para asegurar el acceso a una jubilación futura.

El costo final depende de la cantidad de Unidades de Cancelación de Aportes Previsionales (Ucap) requeridas, donde completar los 30 años sin aportes previos exige adquirir 360 unidades. Durante julio de 2026, con la Ucap fijada en $40.239,79, regularizar un año implica $482.877,48, alcanzando un valor total de $14.486.324,40 por el período completo.

Debido a la actualización por movilidad previsional, en agosto de 2026 el costo de cada Ucap subirá a $41.000,32, lo que elevará el año a $492.003,86 y los 30 años a $14.760.115,93. Por este motivo, iniciar la gestión antes del incremento representa una oportunidad de ahorro para los futuros jubilados.

Cómo tramitar el Plan de Pagos de Deuda en Anses

Las personas interesadas en acceder al régimen deben ingresar a Mi Anses para verificar los años de aportes registrados e identificar los períodos que necesitan regularizar, para luego generar las Ucap correspondientes desde el portal y efectuar el pago. Quienes requieran asistencia técnica o personal disponen de la opción de solicitar un turno para recibir atención de manera presencial en las distintas oficinas del organismo.

El plan vigente está destinado únicamente a mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años. En la actualidad, la Anses ya no brinda la posibilidad de jubilarse mediante la moratoria a quienes alcanzaron la edad jubilatoria, debido a que esa modalidad dejó de estar en vigencia.

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