Terremoto en Japón: al menos 18 muertos, una explosión en un centro comercial y miles de usuarios sin electricidad

El episodio más dramático se produjo en el centro comercial Aeon Mall de la localidad de Kashima, donde una explosión masiva, presuntamente provocada por una fuga de gas, sacudió el edificio unos 50 minutos después del sismo. Tres personas murieron en el lugar, hay tres desaparecidas y una fue hallada en paro cardiorrespiratorio, según informó el presidente de la empresa operadora.