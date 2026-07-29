Terremoto en Japón: al menos 18 muertos, una explosión en un centro comercial y miles de usuarios sin electricidad
Los rescatistas trabajan entre los escombros del Aeon Mall, donde una explosión de gas ocurrida 50 minutos después del sismo dejó tres muertos y varios desaparecidos, mientras el ejército movilizó a 3.600 efectivos en la isla de Kyushu.
Resumen para apurados
- Un terremoto de 7,1 sacudió el martes Kumamoto, Japón, dejando al menos 18 muertos y decenas de heridos debido a derrumbes y fallas en los servicios básicos.
- El sismo provocó derrumbes y una explosión de gas en un centro comercial. Hay miles de hogares sin electricidad y unos 3.600 militares participan en las tareas de rescate.
- El evento revive el trauma del sismo de 2016 en Kumamoto y evidencia la permanente vulnerabilidad sísmica de la región, situada en el Anillo de Fuego del Pacífico.
Un potente terremoto de magnitud 7,1 sacudió el martes la prefectura japonesa de Kumamoto, en la isla de Kyushu, y dejó al menos 18 muertos, decenas de heridos y miles de personas sin agua ni electricidad.
El temblor, que alcanzó el nivel máximo de la escala sísmica local Shindo, arrasó viviendas, volcó vagones de trenes de carga, destruyó puentes y desencadenó incendios en distintos puntos de la región.
El episodio más dramático se produjo en el centro comercial Aeon Mall de la localidad de Kashima, donde una explosión masiva, presuntamente provocada por una fuga de gas, sacudió el edificio unos 50 minutos después del sismo. Tres personas murieron en el lugar, hay tres desaparecidas y una fue hallada en paro cardiorrespiratorio, según informó el presidente de la empresa operadora.
Este miércoles, alrededor de 130 policías, 450 bomberos y 170 soldados continuaban buscando sobrevivientes entre los escombros.
La tragedia también golpeó a la fábrica de Nippon Paper Industries en Yatsushiro, donde el derrumbe de una chimenea mató a cinco personas y dejó cuatro desaparecidas, con otras nueve aún sin paradero confirmado.
Heridos tras el terremoto
En los hospitales de la zona, dos centros médicos informaron haber atendido a más de 50 pacientes heridos cada uno. "Está llegando gente con quemaduras y fracturas por haber quedado atrapada bajo escombros, y las ambulancias no dejan de traer heridos", declaró un empleado hospitalario a la cadena NHK.
Más de 9.000 personas pasaron la noche en 506 centros de evacuación, mientras que cerca de 37.000 hogares e instalaciones seguían sin electricidad este miércoles en la prefectura de Kumamoto.
An Aeon mall in Kumamoto reopened June 13 for a "fresh start," a decade after the 2016 quake leveled the old one. Tuesday a magnitude 7.1 hit Kyushu. Staff got about 200 shoppers out, and roughly an hour later a gas explosion tore the building open, blowing off the walls down toâ¦ pic.twitter.com/d2b7OcztqL— IredcapI (@IredcapI) July 29, 2026
El ejército movilizó a 3.600 efectivos y desplegó 20 aviones para evaluar los daños. Las autoridades nucleares descartaron anomalías en las centrales de la región.
El sismo revivió el trauma de 2016, cuando dos terremotos consecutivos de magnitud 6,5 y 7,3 golpearon la misma prefectura y dejaron 273 muertos y más de 2.800 heridos.
Kumamoto vuelve a pagar el precio de estar ubicada en el corazón del anillo de fuego del Pacífico, donde Japón convive de manera permanente con la amenaza sísmica.