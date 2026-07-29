Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió al sur de Japón: hay una persona fallecida y decenas de heridos

El terremoto provocó fuertes temblores y decenas de miles de edificios quedaron sin luz. En el derrumbe murió al menos una persona, unas 80 resultaron heridas y se teme que hasta otras 30 se encuentren atrapadas, informó la cadena NHK, que también señala que 12 viviendas se derrumbaron. En cuatro de ellas había personas atrapadas.