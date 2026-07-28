La deuda que sobrevivió al deudor: la Justicia obligó a los herederos a pagar un préstamo de 2009 con 17 años de intereses

El caso comenzó cuando el deudor obtuvo un préstamo del Banco Provincia con el respaldo de FO.GA.BA., que garantizó el 75% de la operación. Ante el incumplimiento, el organismo pagó $6.750 al banco y luego inició la demanda para recuperar ese dinero. Tras la muerte del deudor en 2024, la acción continuó contra sus herederos, quienes fueron notificados pero no comparecieron al expediente, por lo que fueron declarados en rebeldía. La jueza María Fernanda Arzuaga, del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Bahía Blanca, hizo lugar al reclamo y aclaró que los herederos responderán únicamente hasta el valor de los bienes recibidos en la sucesión, sin comprometer su patrimonio personal.