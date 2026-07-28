Video: así fue el incendio de uno de los santuarios de la Virgen más visitados del mundo

"Hemos recibido con gran tristeza la noticia del acto de vandalismo que ha afectado los espacios de oración de nuestra parroquia. De inmediato iniciamos las labores de limpieza y reparación de los daños para que todos los espacios vuelvan a estar dignamente preparados para la oración. Agradecemos a todos aquellos que, con su trabajo y su ayuda generosa, contribuyen a que este santuario siga siendo un lugar de encuentro con Dios, un lugar de paz y un lugar donde se venera a la Santísima Virgen María, Reina de la Paz", expresaron.