“Alberdi en el espejo”

Sin embargo, lo difuso del abordaje de esta cuestión, así como de otros “flashes”, pueden derivar en que algún espectador desprevenido termine haciendo una interpretación falaz de la figura de Alberdi y que hasta interprete que la imagen que devuelve el espejo es la de un hombre que tiene dudas sobre su identidad. Porque en una escena, ante un retrato de Jean-Jacques Rousseau, Alberdi aparece diciendo que si hubiera nacido mujer le costaría mantener la compostura ante el autor de “El contrato social”. Omite la película que Alberdi se crio escuchando a su padre dar clases particulares de republicanismo sobre la base de la obra del ginebrino. Y Alberdi, para mayores paralelismos, tuvo la desdicha de que su nacimiento trajo aparejado el deceso de su madre, igual que en el caso de Rousseau. Pero quien ignore esto, lejos de inferir una identificación entre un intelectual con otro, puede asumir otras derivaciones. Más aún cuando se repara, en la diatriba de Sarmiento contra el tucumano, no en las discrepancias políticas entre uno y otro, sino en el insulto del sanjuanino: acusaba al tucumano de tener “cara y manos de conejo” y de posturas “eclécticas”.