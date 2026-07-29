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Agenda de partidos de hoy: comienza la fecha 2 del Torneo Clausura y hay acción por la Copa Sudamericana

Este miércoles habrá cuatro partidos por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Además, Lanús y otros equipos definirán su futuro en los playoffs de la Copa Sudamericana.

River perdió 1-0 contra Barracas en el debut.
River perdió 1-0 contra Barracas en el debut.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este miércoles se disputa en Argentina la fecha 2 del Torneo Clausura con River ante Gimnasia y los playoffs de la Copa Sudamericana con la participación de Lanús.
  • River busca recuperarse tras caer 1-0 ante Barracas Central en su debut, mientras que Lanús intenta defender la ventaja de 2-0 conseguida en la ida ante Cienciano.
  • Los resultados de la jornada definirán la tabla del torneo local y determinarán qué equipos avanzan a los octavos de final en la definición de la Copa Sudamericana.
Resumen generado con IA

La actividad futbolística continuará este miércoles con una agenda cargada de encuentros tanto en el plano local como internacional. La segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional ofrecerá cuatro partidos, entre los que sobresale la presentación de River en La Plata frente a Gimnasia.

En paralelo, la Copa Sudamericana tendrá tres cruces decisivos correspondientes a los playoffs, donde Lanús intentará hacer valer la ventaja conseguida en el encuentro de ida para avanzar a la siguiente instancia.

La agenda completa de este miércoles

Torneo Clausura:

  • 14.30: Barracas Central vs. Aldosivi.
  • 17.00: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra.
  • 19.15: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. River Plate.
  • 21.30: Instituto vs. Platense.
  • 19.00: Vasco da Gama vs. Independiente Medellín (global 2-2).
  • 21.30: Cienciano vs. Lanús (global 0-2).
  • 21.30: Bragantino vs. Sporting Cristal (global 0-0).
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