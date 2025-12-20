Desde el banco a la gloria: Alario le dio el Trofeo de Campeones a Estudiantes

El empate cambió el ánimo, pero no la tensión. Platense se replegó con dignidad, defendiendo un resultado que se le escurría, mientras Estudiantes fue con más empuje que lucidez. Y cuando el partido parecía encaminarse al alargue, apareció otra vez el mismo protagonista. En el primer minuto de descuento, Edwuin Cetré lanzó un córner perfecto desde la derecha y Alario, como si el área le perteneciera, ganó en el segundo palo para estampar el 2-1 definitivo. “Ganar así tiene un disfrute especial, distinto. Por cómo se dio esta final y también la anterior. Ahora toca disfrutar y después descansar para pensar en lo que viene”, dijo el goleador, todavía con la emoción a flor de piel. No era para menos. Alario había llegado a Estudiantes a comienzos de año desde Inter de Porto Alegre con expectativas altas, pero su rendimiento no había sido el esperado. El gol le había sido esquivo y las críticas no tardaron en aparecer.