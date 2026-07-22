Asesinaron a otro periodista en México: ya son siete en lo que va del año

La violencia contra la prensa volvió a sacudir a México. Francisco Alejandro Leyva Aguilar, un periodista del estado de Oaxaca conocido por sus posiciones críticas hacia las autoridades locales, fue asesinado este miércoles a balazos mientras desayunaba en un restaurante del municipio de San Pablo Etla, en el sur del país. El crimen fue confirmado por el gobierno y la fiscalía estatal.