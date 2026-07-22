Asesinaron a otro periodista en México: ya son siete en lo que va del año

Resumen para apurados
- El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos este miércoles en Oaxaca, México, presuntamente por sus posturas críticas hacia las autoridades locales.
- Atacantes en motocicleta le dispararon en un restaurante. Leyva es el séptimo comunicador asesinado en México en 2026, tras recientes ataques mortales en Puebla y Veracruz.
- México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 150 asesinatos desde el 2000 y crecientes riesgos para la libertad de prensa.
La violencia contra la prensa volvió a sacudir a México. Francisco Alejandro Leyva Aguilar, un periodista del estado de Oaxaca conocido por sus posiciones críticas hacia las autoridades locales, fue asesinado este miércoles a balazos mientras desayunaba en un restaurante del municipio de San Pablo Etla, en el sur del país. El crimen fue confirmado por el gobierno y la fiscalía estatal.
De acuerdo con la investigación preliminar, hombres armados que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra el comunicador cuando se encontraba en una fonda ubicada en San Pablo Etla, a unos 14 kilómetros de la capital de Oaxaca. Según informó la policía local, una mujer también resultó herida durante el ataque.
Leyva Aguilar, oriundo de Oaxaca, había sido director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y en la actualidad publicaba la columna digital "El Zumbido del Moscardón", en la que abordaba temas de actualidad política y social.
El séptimo periodista asesinado este año
Según un relevamiento de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Francisco Alejandro Leyva Aguilar es el séptimo periodista asesinado en México en lo que va de 2026.
Tras conocerse el crimen, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, expresó su repudio a través de su cuenta en la red social X. Allí calificó a Leyva Aguilar como "un periodista crítico" de su administración y afirmó que siempre se respetó su "derecho a cuestionar".
Además, el mandatario informó que solicitó a la fiscalía estatal coordinar la investigación con las autoridades federales especializadas en delitos contra la libertad de expresión.
La última publicación del periodista en su página de noticias de Facebook cuestionaba la organización de la Guelaguetza, uno de los festivales culturales más importantes y populares de México, en cuya realización participan autoridades locales.
Una escalada de ataques contra la prensa
El asesinato de Leyva Aguilar se produjo apenas una semana después de que otro periodista muriera en un ataque armado en el estado de Puebla, en el centro del país.
A comienzos de julio, además, las autoridades confirmaron el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, quien había permanecido desaparecida durante casi un mes en el estado de Veracruz, en el este de México.
Ese caso generó una fuerte conmoción luego de que trascendiera un video, difundido en redes sociales, que registró el momento en que Guzmán fue secuestrada en su domicilio.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La organización contabiliza más de 150 comunicadores asesinados desde el año 2000.