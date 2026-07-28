Fanáticos del anime y la cultura japonesa tendrán una cita imperdible en Tucumán
El evento se realizará el 9 de agosto en Casa Libanesa y reunirá a fanáticos de la cultura japonesa, el anime, los videojuegos y el arte independiente. Entre las principales novedades se destaca el primer show de Vocaloid realizado en la provincia.
Resumen para apurados
- Tucumán albergará la convención Tokyo Street el 9 de agosto en Casa Libanesa para promover la cultura japonesa y presentar el primer show de Vocaloid en la provincia.
- La iniciativa ofrece más de 50 stands de emprendedores locales, concursos de cosplay, canto, dibujo y K-pop, buscando consolidar un espacio familiar e inclusivo.
- El encuentro busca consolidarse como un referente de la cultura asiática en el norte argentino, acercando espectáculos inmersivos de nivel nacional al público tucumano.
Tokyo Street volverá a abrir sus puertas en Tucumán con una propuesta renovada para los fanáticos de la cultura japonesa, el anime, el cosplay, los videojuegos, el K-pop y el arte independiente.
La iniciativa nació con el objetivo de crear un espacio donde emprendedores, artistas y aficionados puedan compartir sus pasiones en un ambiente familiar, inclusivo y con actividades para todas las edades.
Además de promover la cultura asiática, el encuentro apuesta por el talento local y por generar nuevas experiencias para quienes asistan.
Cuándo y dónde será la segunda edición de Tokyo Street
La segunda edición se llevará a cabo el 9 de agosto en Casa Libanesa, ubicada en Chacabuco 56, entre las 15 y las 22. Durante toda la jornada, el público podrá recorrer más de 50 stands de emprendedores tucumanos que ofrecerán ilustraciones, accesorios, indumentaria, merchandising, impresiones 3D, gastronomía asiática y una amplia variedad de productos inspirados en la cultura pop japonesa.
La programación también incluirá concurso de cosplay, concurso de canto, concurso de dibujo, presentaciones de K-pop, sorteos y múltiples actividades pensadas para disfrutar en familia.
El primer show de Vocaloid en Tucumán
Uno de los principales atractivos de esta edición será el show de Vocaloid, una propuesta inédita en la provincia. Se trata del primer espectáculo de este tipo realizado en Tucumán, inspirado en los conciertos virtuales de personajes como Hatsune Miku y desarrollado por fanáticos de la cultura japonesa.
La puesta combinará música, coreografías, proyecciones y una escenografía especialmente diseñada para brindar una experiencia inmersiva que, hasta ahora, solo podía disfrutarse en otras provincias.
El espectáculo fue desarrollado íntegramente por un equipo tucumano con el propósito de acercar este tipo de producciones a la comunidad y poner en valor el talento local.
"No buscamos solo organizar un evento, sino construir un espacio donde la comunidad pueda encontrarse, mostrar su talento y vivir experiencias que hasta ahora solo podían disfrutarse en otras provincias. Queremos que Tokyo Street siga creciendo edición tras edición y se convierta en un referente de la cultura asiática en el norte argentino", señalaron los organizadores.