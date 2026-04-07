Llega a Tucumán un evento que reunirá a fans del cosplay, el anime y la cultura asiática

Con el objetivo de ofrecer un espacio diferente para los amantes de la cultura asiática, el anime, el cosplay y el arte independiente, llega la primera edición de Tokyo Street, una nueva propuesta que busca reunir en un mismo lugar a emprendedores, artistas y fanáticos en un ambiente cercano y dinámico.
La iniciativa surge a partir de la creciente demanda de este tipo de encuentros, en un contexto donde existen numerosos proyectos y público interesado, pero con la necesidad de eventos más accesibles y con mayor diversidad de actividades.
La primera edición de este evento se llevará a cabo el 12 de abril en el Hotel Presidente, ubicado en Monteagudo 249, de 17 a 22. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer 26 stands y participar de distintas propuestas pensadas para el disfrute de todos.
Entre las actividades destacadas habrá concurso de cosplay, concurso de canto y un torneo de Beyblade, consolidando una agenda variada que apunta a convocar tanto a fanáticos como a quienes se acercan por primera vez a este universo cultural.