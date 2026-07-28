Más de 100 golfistas competirán en el Abierto del Norte "Copa Marusa Cossio" de Damas

La edición 2026 tendrá un atractivo especial porque reunirá tres torneos en uno. Además de disputar el tradicional Abierto del Norte, las participantes competirán por puntos correspondientes al Tour Nacional de Damas Mid Amateur de la Asociación Argentina de Golf, Presenior y Senior, mientras que también será una fecha oficial del calendario de la Federación de Golf del Norte, que clasificará a las tres mejores golfistas de la región para la gran final en Termas de Río Hondo.