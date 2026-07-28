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Más de 100 golfistas competirán en el Abierto del Norte "Copa Marusa Cossio" de Damas

El Abierto del Norte reunirá este fin de semana a 104 jugadoras en la cancha Country del Jockey Club Tucumán. El certamen combinará tres competencias en una y otorgará puntos para el ranking nacional y la clasificación a una final regional.

Susana Nougués fue la ganadora de la Copa Marusa Cossio en 2025.
Susana Nougués fue la ganadora de la Copa Marusa Cossio en 2025.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Más de 100 golfistas disputarán el Abierto del Norte Copa Marusa Cossio este fin de semana en Tucumán para sumar puntos nacionales y clasificar a finales regionales.
  • El certamen contempla 36 hoyos bajo la modalidad Medal Play e integra tres torneos en uno, incluyendo el Tour Nacional Mid Amateur y la clasificación a Termas de Río Hondo.
  • La competencia consolida a Tucumán como el epicentro del golf femenino nacional y definirá a las tres mejores jugadoras de la región que avanzarán a la gran final.
Resumen generado con IA

El golf femenino volverá a tener una de sus grandes citas del calendario este fin de semana en Tucumán. La cancha Country del Jockey Club será escenario del tradicional Abierto del Norte para Damas Copa "Marusa Cossio", un certamen que convocará a 104 jugadoras del norte y que, una vez más, se consolidará como una de las competencias más importantes de la temporada.

La edición 2026 tendrá un atractivo especial porque reunirá tres torneos en uno. Además de disputar el tradicional Abierto del Norte, las participantes competirán por puntos correspondientes al Tour Nacional de Damas Mid Amateur de la Asociación Argentina de Golf, Presenior y Senior, mientras que también será una fecha oficial del calendario de la Federación de Golf del Norte, que clasificará a las tres mejores golfistas de la región para la gran final en Termas de Río Hondo.

La competencia, organizada por la Comisión de Damas del Jockey Club Tucumán, integrada por Celina Mora, María Carmen Bruchmann y Susana Nougués, volverá a reunir a algunas de las mejores exponentes del golf femenino argentino.

Un torneo tradicional con tres competencias en juego

Considerado uno de los "majors" del calendario regional, el Abierto del Norte mantiene una fuerte tradición dentro del club y cada año atrae a jugadoras de diferentes provincias.

La actividad comenzará el viernes con una jornada de práctica y una clínica de golf a cargo de Sofía Toccafondi y Vanina Colledanchise. El sábado se disputará la primera ronda con salidas simultáneas a la mañana, mientras que el domingo se jugará la definición del campeonato, que concluirá con un almuerzo y la ceremonia de premiación.

El certamen se desarrollará bajo la modalidad Medal Play a 36 hoyos, dividido en las categorías Scratch, A, B y C, y entregará premios para las mejores clasificadas de cada división, además de reconocimientos especiales para la mejor Senior (+65), la mejor jugadora con hándicap superior a 36, el Long Drive, el Mejor Approach y los mejores últimos 18 hoyos de cada categoría.

Además, estará en juego la Copa Challenger "Marusa Cossio", destinada a la mejor tarjeta gross de la categoría Scratch.

La organización espera una intensa competencia durante las dos jornadas, teniendo en cuenta el nivel de las participantes y la importancia que tiene este torneo dentro del calendario nacional.

El domingo, una vez finalizada la ronda decisiva, las golfistas compartirán un lunch antes de la entrega de premios correspondiente a las tres competencias que se desarrollarán de manera simultánea.

El cierre de inscripciones ya fue establecido por la organización y representa uno de los últimos pasos previos al inicio del torneo.

Con más de un centenar de jugadoras, puntos para el ranking nacional, clasificación regional y una tradición que se renueva año tras año, el Abierto del Norte para Damas Copa "Marusa Cossio" volverá a convertir a Tucumán en el epicentro del golf femenino argentino durante el primer fin de semana de agosto.

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