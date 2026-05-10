El retorno del Abierto del Norte a Alpa Sumaj cerró con saldo positivo

El silencio tras la celebración de Augusto Núñez contrastó con el movimiento frenético que durante toda la semana se vivió en el Jockey Club. Después de días de competencia, de tribunas improvisadas alrededor de los greens, de cálculos permanentes y de un cierre cargado de tensión que terminó definiéndose en playoff, el Abierto del Norte dejó una sensación compartida entre jugadores, socios y dirigentes: el regreso a Yerba Buena estuvo a la altura de la historia.