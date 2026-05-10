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El retorno del Abierto del Norte a Alpa Sumaj cerró con saldo positivo

Tras una definición atrapante y una semana marcada por el gran acompañamiento del público, en el Jockey Club destacaron el éxito organizativo y confirmaron que la edición número 60 también se jugará en Alpa Sumaj.

Mariano Malmierca destacó la labor realizada durante el Abierto del Norte 2026. Mariano Malmierca destacó la labor realizada durante el Abierto del Norte 2026. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Augusto Núñez ganó el Abierto del Norte de golf en Alpa Sumaj, Tucumán, marcando un exitoso regreso del certamen a su sede histórica tras un intenso trabajo de organización.
  • Luego de siete meses de acondicionamiento del campo y desafíos climáticos, el torneo destacó por su nivel competitivo y una definición por playoff que atrajo a una multitud.
  • Tras el saldo positivo, las autoridades confirmaron que la edición 60 se jugará nuevamente en este club, consolidando el retorno del evento a su escenario más emblemático.
Resumen generado con IA

El silencio tras la celebración de Augusto Núñez contrastó con el movimiento frenético que durante toda la semana se vivió en el Jockey Club. Después de días de competencia, de tribunas improvisadas alrededor de los greens, de cálculos permanentes y de un cierre cargado de tensión que terminó definiéndose en playoff, el Abierto del Norte dejó una sensación compartida entre jugadores, socios y dirigentes: el regreso a Yerba Buena estuvo a la altura de la historia.

“Fue una fiesta”, resumió Mariano Malmierca, presidente del Jockey Club, todavía atravesado por la intensidad organizativa que demandó el torneo. Y no exagera. El certamen volvió a disputarse en su sede tradicional luego de un importante trabajo de reacondicionamiento en la cancha y el balance, apenas un día después del cierre, aparece como altamente positivo.

“No era fácil porque teníamos solo siete meses para organizarlo. Había que preparar la cancha para que realmente estuviera en condiciones y fuera competitiva”, explicó Malmierca. El desafío no fue solamente logístico. También hubo un condicionante climático importante durante el verano que obligó a redoblar esfuerzos en el mantenimiento del campo.

Sin embargo, el resultado terminó respaldando el trabajo realizado. La cancha respondió, incomodó a los jugadores y evitó que el torneo se transformara en una sucesión de scores bajos. “Muchos pensaban que iba a ser mucho más fácil, pero la cancha desafió permanentemente a los jugadores”, sostuvo el dirigente. La definición terminó siendo una prueba de eso: la incertidumbre se mantuvo hasta el último hoyo y el playoff terminó de coronar una edición atrapante.

Para el Jockey Club, además, el Abierto representaba mucho más que un torneo. Era también una prueba institucional. Recuperar la sede histórica implicaba demostrar capacidad organizativa, nivel competitivo y una estructura preparada para recibir nuevamente uno de los eventos más importantes del calendario regional.

La respuesta del público terminó completando el cuadro. A pesar de las bajas temperaturas, los socios y fanáticos del golf acompañaron durante toda la semana y especialmente en la jornada decisiva. “El golfista tucumano es un apasionado. El socio acompaña siempre y más en un torneo tan parejo como este, donde hasta último momento no se sabía quién ganaba”, destacó Malmierca.

El éxito organizativo ya tuvo una consecuencia concreta: la edición número 60 del Abierto del Norte volverá a jugarse en Alpa Sumaj. La decisión ya está tomada y representa, de alguna manera, la confirmación de que el regreso cumplió con las expectativas.

“Queremos seguir trabajando para que la cancha sea cada día más competitiva, no solo para el Abierto del Norte, sino también para nuestros socios”, explicó el presidente. Porque después de las cámaras, de los profesionales y de la presión del torneo, el club vuelve a su rutina habitual. Aunque con una certeza renovada: el Abierto volvió a su casa y la casa respondió.

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