Hoy, en “Panorama Tucumano”: la carrera electoral hacia 2027, los dichos de Milei en Brasil y la visita de Georgieva

Junto a Gabriel Garat, Patricio Adorno y Emilia Hassan también se abordará el impacto diplomático e institucional de las recientes declaraciones del presidente en Brasil y el significado político de la visita de Kristalina Georgieva al país en una semana clave para las definiciones económicas, con el objetivo de explicar cómo se entrecruzan la macroeconomía, la geopolítica y el escenario político provincial.