Hoy, en “Panorama Tucumano”: la carrera electoral hacia 2027, los dichos de Milei en Brasil y la visita de Georgieva

Resumen para apurados
- Panorama Tucumano analiza hoy desde LG Play la carrera electoral 2027, las frases de Milei y la visita de Georgieva, tras fijarse los comicios provinciales.
- Periodistas de LA GACETA debatirán el impacto geopolítico de las declaraciones del Presidente y la llegada del FMI, conectando la macroeconomía con la política local.
- El debate definirá el mapa político rumbo a 2027 y anticipa el impacto que tendrán las medidas económicas nacionales en el armado oficialista y opositor tucumano.
Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LG Play conducido por Federico van Mameren, se centrará en las implicancias del calendario electoral en la provincia, tras la confirmación de las elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027.
Junto a Gabriel Garat, Patricio Adorno y Emilia Hassan también se abordará el impacto diplomático e institucional de las recientes declaraciones del presidente en Brasil y el significado político de la visita de Kristalina Georgieva al país en una semana clave para las definiciones económicas, con el objetivo de explicar cómo se entrecruzan la macroeconomía, la geopolítica y el escenario político provincial.
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
También un espacio de análisis con periodistas de la redacción, participarán Indalecio Sánchez, Marcelo Aguaysol y Gabriela Baigorrí, quienes abordarán el panorama del oficialismo y de la oposición camino a los comicios.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).